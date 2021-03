De coronacrisis vraagt veel aanpassingsvermogen van bedrijven. Menno Wiegeraad (45) is eigenaar van maX Music, een bedrijf dat normaal gesproken creatieve workshops organiseert voor scholen en bedrijven.

De gevolgen voor het bedrijf van Wiegeraad waren al bij de eerste lockdown voelbaar. "De scholen gingen dicht en mensen mochten niet meer naar kantoor. Vrijwel al mijn klussen werden van de ene op de andere dag geannuleerd", vertelt hij. "Eerst werd er nog gezocht naar alternatieve data, maar al snel hield dat ook op. Ik maakte me zorgen, maar ik dacht: we zien het wel." In het bedrijf werken vier mensen als vaste kracht. "Daaromheen werk ik met plusminus honderd freelancers: kunstenaars, dj's, muzikanten, theatermensen."

Voor de vaste werknemers lag er het afgelopen jaar genoeg werk. "Eerst om alles af te zeggen, daarna om alles te reorganiseren." Voor zijn poule freelancers lag dat anders. "Ik kon hen simpelweg geen klussen geven. Ik voelde me er niet schuldig over, want ik kon er niks aan doen. Maar ik heb wel ontzettend met deze creatieve groep zzp'ers te doen. Het is niet alleen vervelend dat zij klussen mislopen, het is ook vervelend voor de wereld dat zij niet kunnen genieten van al dit artistieke talent."

“Uiteindelijk zit de grootste kracht van mijn concept wel in het fysiek samenkomen.”

'Kun je geen online workshops geven', hoorde Wiegeraad al snel na de eerste lockdown van zijn omgeving. "Ik voelde daar in het begin heel weinig voor. Inmiddels hebben we wel online aanbod, zoals een online teamlied en clip opnemen en zelfs een online paasvoorstelling. Maar uiteindelijk zit de grootste kracht van mijn concept wel in het fysiek samenkomen."

De ondernemer besloot zich te focussen op nieuwe behoeften die hij zag ontstaan. "Er was steeds meer vraag naar videodiensten. Scholen waar we normaal fysieke workshops voor gaven, hadden digitale promotiefilmpjes nodig. En laatst hebben we een livestream georganiseerd. Dat hadden we nog nooit gedaan, maar als ondernemer vind ik het leuk nieuwe dingen te leren en me flexibel op te stellen."

'Veerkracht van anderen inspireerde me'

Wiegeraad trok een ander type opdrachten naar zich toe. "De gemeente Amersfoort belde op een dag om in te checken hoe het met ons bedrijf ging. Ik vertelde hen, waarschijnlijk net als veel andere ondernemers, dat het niet zo lekker liep."

Vervolgens trok Wiegeraad de stoute schoenen aan en polste hij of de gemeente misschien nog een klus voor hem had liggen. "Daar rolde een mooie opdracht uit. Voor de gemeente heb ik video's gemaakt over allerlei sectoren en hoe deze geraakt worden door corona. Het bijzondere hiervan was dat ik opeens met allerlei mensen in contact kwam, omdat ik hen moest interviewen voor deze video's. De veerkracht van veel mensen die ik gesproken heb, inspireerde mij ook weer om door te gaan."

“Door de coronacrisis werd ik opeens meer 'maker'. Dat is me goed bevallen.”

De maX Music-eigenaar herontdekte een deel van zichzelf. "Normaal gesproken ben ik voor mijn bedrijf vooral veel aan het regelen, wat niet altijd even creatief is. Door de coronacrisis werd ik opeens meer 'maker'. Dat is me goed bevallen."

Door zijn aanbod te verbreden heeft Wiegeraad wat financiële gaten kunnen dichten het afgelopen jaar. "Ook nu alles opnieuw stil is komen te liggen ben ik dagelijks driftig aan het vissen naar klussen en subsidies aan het aanvragen", aldus de ondernemer. "We vinden onszelf elke week opnieuw uit. Het is heel intensief en vermoeiend, maar wel heel leuk. Corona heeft een creatieve impuls gegeven."