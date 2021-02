Een succesvol bedrijf oprichten gaat met vallen en opstaan. Gelukkig zijn er tal van boeken over ondernemen die je verder kunnen helpen. In De gouden leestip vertellen succesvolle ondernemers over het boek dat hen het meest heeft gebracht. Deze week Rob van den Dool, die het duurzame bad- en beddengoedmerk Yumeko oprichtte.

Ondernemer: Rob van den Dool

Rob van den Dool Bedrijf: Yumeko

Yumeko Leestip: The Audacity of Hope: Thoughts on Reclaiming the American Dream van Barack Obama

Hij is al bijna zeventien jaar fan, thuis hangt een poster van de voormalige Amerikaanse president aan de muur. Hij gaf lezingen over diens fondsenwerving en analyseerde de politieke campagnes. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Rob van den Dool, oprichter van bad- en beddengoedmerk Yumeko, als gouden leestip een boek van Barack Obama aandraagt.

Waarom heb je dit boek gekozen?

"Het is een inspiratiebron, omdat het gaat over de hoop op een betere toekomst. Om hoopvol te zijn, moet je geloven dat het beter kan worden. Er zijn zoveel problemen in de wereld, waaronder klimaatverandering, verlies van biodiversiteit en mondiale ongelijkheid. Die kun je alleen oplossen als je onverschrokken bent. Obama definieert onverschrokkenheid als 'meedogenloos optimisme ondanks ontberingen'."

Hoe pas je dat toe in jouw bedrijf?

"Net als Obama hebben we een 'theory of change', een route voor verandering. Yumeko is tien jaar geleden opgericht vanuit de wens om bij te dragen aan een betere wereld. In de toeleveringsketens staat ethiek centraal. De stoffen komen van biologische teelt en er worden eerlijke prijzen voor betaald. Tegelijkertijd willen we consumenten bewust maken van de effecten van hun koopgedrag én ze de mogelijkheid geven bij te dragen aan de transitie naar een duurzamere samenleving."

Een mooie missie, maar hoe doe je dat met zulke prijzige producten?

"Dat lukt steeds beter. We hebben inmiddels ook klanten die we niet verwachtten. (Heel) rijke mensen kopen onze producten, maar ook mensen die veel minder te besteden hebben. Laatst had ik een afspraak bij een bedrijf, waar de receptioniste me vertelde dat ze Yumeko-beddengoed voor haar kinderen koopt. Ze had ervoor moeten sparen, maar was er ontzettend enthousiast over."

Aan wie zou je dit boek aanraden?

"Aan iedereen, omdat het gaat over hoe we met elkaar moeten omgaan. Obama benadrukt empathie en betrokkenheid. Net als hij geloof ik in de maakbaarheid van de samenleving. De politiek doet verdomd weinig om klimaatverandering aan te pakken. Daarom vertrouw ik meer op de kracht van de mensen zelf, en van het bedrijfsleven. Samen kunnen we laten zien dat het kan."

Zijn er dingen die je anders zou doen dan Obama?

"Nee, eigenlijk niet. Achteraf is er veel kritiek op Obama gekomen, omdat hij veel minder voor elkaar heeft gekregen dan hij had beloofd. Dat vind ik niet zo'n probleem. Als je hoog inzet, kun je nog steeds veel gedaan krijgen. Je kunt zoveel willen, je botst altijd op een weerbarstige praktijk. Compromissen sluiten hoort erbij."