Nederland telt steeds meer jonge ondernemers. Maar hoe houd je je als broekie staande tussen de oudere meerderheid? Deze twee ondernemers begonnen op jonge leeftijd en weten wat je kunt verwachten.

Uit cijfers van de Kamer van Koophandel blijkt dat de startende ondernemer in 2020 gemiddeld 34 jaar was. Eerdere onderzoeken laten zien dat die leeftijd de laatste jaren steeds verder daalt. Ook groeit het aandeel startende ondernemers van achttien jaar en jonger. Het aantal starters in deze categorie nam in 2019 met 70 procent toe ten opzichte van het jaar daarvoor.

Maar hoe wordt deze groeiende groep starters ontvangen in de ondernemerswereld? Ondernemer Wesley dos Santos (29) ziet dat mensen nog steeds opkijken van zijn leeftijd, terwijl hij toch al een tijdje meedraait.

“In de bootwereld heb je veel grijze mannen, die waren verbaasd toen ze mij zagen.” Wesley dos Santos, ondernemer

Op elfjarige leeftijd begon hij zijn eerste bedrijfje, waarmee hij handelde in producten uit China. Met 22 jaar richtte hij samen met een vriend een eigen schoenenlijn op, maar wordt niet direct serieus genomen. "De fabrikanten in Portugal met wie we zouden gaan samenwerken, vroegen zich af wat we daar kwamen doen."

Ook bij het opzetten van zijn nieuwste onderneming, bootverhuur iKapitein, liep hij tegen dit probleem aan. "In de bootwereld heb je veel grijze mannen, die waren verbaasd toen ze mij zagen."

Oudere generatie snapt vloggers niet goed

Ook blogger en vlogger Lotte de Jonge (30) van Liefs, Lotte ziet dat de oudere garde haar niet altijd serieus neemt. "Ik merk wel dat die generatie minder goed begrijpt wat ik doe. Ze denken dat je als vlogger niet veel hoeft te doen en kunt werken wanneer je wil."

Dat is zeker niet zo, zegt De Jonge. "Het is echt een fulltime baan, ik werk minstens 40 uur per week. Ik kan mijn tijd zelf wel indelen, maar dan moet ik dat wel 's avonds of in het weekend inhalen."

“Toen ik nog op de pabo zat, werd ik vooral door de jongens geplaagd. Ze vonden dat ik mezelf voor paal zette.” Lotte de Jonge, ondernemer

De Jonge begon haar blog op 22-jarige leeftijd en schrijft vooral over beauty. "Als ik bijvoorbeeld een nieuwe lipstick had gekocht, wilde ik die graag laten zien en erover schrijven." Hoewel haar directe omgeving meteen achter haar staat, krijgt ze ook te maken met onbegrip. "Toen ik nog op de pabo zat, werd ik vooral door de jongens geplaagd. Ze vonden dat ik mezelf voor paal zette."

Maar De Jonge zet door. Ze krijgt steeds meer lezers en kijkers en gaat er steeds meer mee verdienen. Inmiddels heeft ze op YouTube bijna 80.000 abonnees en op Instagram 40.000 volgers, en is het haar fulltime baan geworden.

Laat je niet tegenhouden door negatieve reacties, zegt De Jonge tegen andere jonge ondernemers. "Ik vind het heel gek dat mensen je zo de grond in kunnen boren. Maar trek je daar niet te veel van aan en blijf je eigen ding doen."

'Als je in jezelf gelooft, raakt het je ook minder'

Ook Dos Santos heeft zich nooit laten tegenhouden door mensen die hem in eerste instantie onderschatten. "Ik wil dan juist laten zien dat ik het kan. En als je in jezelf gelooft, raakt het je ook minder."

Jonge starters die net begonnen zijn wil Dos Santos meegeven dat ze moeten laten zien dat ze serieus zijn. "Wees je ervan bewust dat je hobbels gaat tegenkomen als jonge ondernemer. Dan kun je jezelf daarop voorbereiden. Zorg ervoor dat je altijd je afspraken nakomt, laat zien dat je aan de eisen voldoet. Dan krijg je vanzelf respect."