De coronacrisis lijkt geen rem te hebben gezet op de ondernemingsdrift van Nederland. In de laatste helft van 2020 telde de Kamer van Koophandel (KVK) meer startende ondernemingen dan een jaar eerder. Hoe beleefden deze starters hun eerste maanden? Deze week vragen we het aan Hairo Thodé, freelance creative projectmanager.

Wie: Hairo Thodé (37)

Hairo Thodé (37) Bedrijf: H.T. Creative Management

H.T. Creative Management Gestart: november 2020

Waarom ben je zelfstandig ondernemer geworden?

"Ik werkte eerst in loondienst als projectmanager en heb marketingcampagnes voor grote merken mogen draaien, maar ik was op zoek naar een volgende stap in mijn carrière. Ik keek rond bij andere bedrijven, maar kon de juiste match niet vinden. Ik werd wel benaderd voor werk op opdrachtbasis. Ik had altijd al in mijn hoofd om een eigen bedrijf te beginnen, dus toen zette ik de stap."

Je bent voor jezelf begonnen midden in een pandemie. Heeft de coronacrisis nog een rol gespeeld in die beslissing?

"Ja, zeker wel. Wat er nu in de wereld speelt, heeft het me aangespoord mijn kansen te pakken. Als je iets wil in het leven, stel het dan niet uit tot een zogenaamd betere tijd ervoor. Je moet zelf op zoek naar momentum voor je onderneming, en dat is me gelukt. Ik maakte in november een vlotte start en heb al verschillende opdrachten afgerond."

Wat bevalt je het meest aan zelfstandig ondernemer zijn?

"Je hebt zo je eigen lot in handen. Ik heb zo bovendien de ruimte om twee sterke kanten van mezelf - het organisatorische en het creatieve - te gebruiken. Naast dit werk ben ik ook bezig met muziek. Ik produceer hiphopmuziek en ben zelf ook artiest. Mijn eerste single heb ik vorig jaar uitgebracht. Ik bepaal nu mijn eigen uren en dat geeft me de flexibiliteit om me ook in de muziek verder te ontwikkelen. En privé heeft het voordelen. Het is fijn dat ik tijd kan maken om bijvoorbeeld de kinderen naar school te brengen."

“Gelukkig heb ik nu genoeg werk, maar ik kan me ook voorstellen dat het voor ondernemers in andere sectoren nu niet te doen is.”

En wat is er lastig?

"Netwerken moet door corona nu digitaal. Dat vind ik wel lastiger dan als je iemand in het echt kan ontmoeten. Videobellen geeft toch een bepaalde afstand. Ik denk dat ik anders nog meer opdrachten binnen had kunnen halen. Gelukkig heb ik nu genoeg werk, maar ik kan me ook voorstellen dat het voor ondernemers in andere sectoren nu niet te doen is."

Heb je al plannen voor de toekomst?

"Ik wil graag opdrachtgevers vinden die regelmatig met me samen willen werken. Dat geeft wat meer zekerheid en meer ruimte om ook met muziekprojecten bezig te zijn. Ik ga binnenkort op schrijverskamp om nieuw materiaal te bedenken voor mijn muziek. Dat soort dingen kan ik nu veel makkelijker voor mezelf regelen dan toen ik nog in loondienst werkte."