Een succesvol bedrijf oprichten gaat met vallen en opstaan. Gelukkig zijn er tal van boeken over ondernemen die je verder kunnen helpen. In De gouden leestip vertellen succesvolle ondernemers over het boek dat hen het meest heeft gebracht. Deze week Evelyn van Hasselt (links), samen met Karlijn Visser (rechts) oprichter van holistische website Holistik.

Ondernemer: Evelyn van Hasselt

Evelyn van Hasselt Bedrijf: Holistik

Holistik Leestip: Verbinding verbroken van Johann Hari

Het begon met het idee om mensen zich meer verbonden te laten voelen. Bijna vijf jaar later heeft online platform Holistik 800.000 unieke bezoekers per maand en 65.000 nieuwsbriefabonnees. Voor Evelyn van Hasselt is het geen verrassing. "In deze snelle en prestatiegerichte wereld hebben mensen behoefte aan ontspanning en connectie, als tegenwicht voor het harde werken dat voor iedereen zo vanzelfsprekend is."

Waarom heb je dit boek gekozen?

"Ik las het twee jaar geleden en was erdoor overrompeld. De auteur heeft al zijn hele leven last van depressies, maar de antidepressiva die hij slikt werken niet, of steeds minder. Hari gaat op zoek naar de oorzaken voor depressie en komt uit op zeven vormen van verbroken verbinding. Als mensen bijvoorbeeld de verbinding met zinvol werk, de natuur of anderen verliezen, kunnen ze somber en depressief worden. Het herstellen van de verbinding tussen mensen en hun omgeving is precies het uitgangspunt van Holistik."

Hoe doen jullie dat, de verbinding herstellen?

"We zien Holistik als een online kampvuur, waar iedereen welkom is. We schrijven artikelen over persoonlijke en spirituele ontwikkeling en het leven in overeenstemming met de ritmes van de natuur. Het is de bedoeling dat onze lezers zich onderdeel voelen van de Holistik-familie."

“Voor veel mensen is het makkelijker om bij somberheidsklachten naar de huisarts te gaan en een oplossing in een doordrukstrip te krijgen.”

Dat klinkt wel erg bomenknuffelig...

"Vergis je niet, zelfreflectie en persoonlijke groei kunnen behoorlijk confronterend zijn. Voor veel mensen is het makkelijker om bij somberheidsklachten naar de huisarts te gaan en een oplossing in een doordrukstrip te krijgen. Als je slaapproblemen hebt, kun je een pil nemen óf de dieperliggende oorzaken opsporen en aanpakken. Hari laat overtuigend zien dat antidepressiva meestal niet helpen, zeker niet op lange termijn. Slechts een heel kleine groep met zeer ernstige klachten heeft er baat bij."

Hoe pas je deze inzichten toe in je eigen leven?

"Als ondernemer kan ik mijn werk alleen maar goed doen als ik fysiek en mentaal goed in mijn vel zit. Fysiek gezien betekent dat onder meer gezond eten en genoeg slapen. Maar als ik mentaal niet in balans ben, heeft dat ook zijn weerslag op mijn fysieke gesteldheid. Lichaam en geest zijn nauw verbonden. Om mentaal fit te blijven probeer ik stress te voorkomen, bijvoorbeeld door elke dag minstens een uur buiten te wandelen."

Aan wie zou je dit boek aanraden?

"Aan iedereen, vooral de mensen die mentaal wat minder goed in hun vel zitten. Er zijn meer dan een miljoen mensen in Nederland die antidepressiva slikken, die kunnen er sowieso veel aan hebben. Als je fysiek en mentaal niet in balans bent, is het lastig om professioneel te functioneren."