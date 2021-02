Het is altijd aan te raden een bedrijf op te richten met iemand die je door en door kent. Moeder-dochterduo Carlijn Oosthoek en Judith Oosthoek-Van Tongeren en vader en zoon Henny en Jan-Willem van der Heiden vonden hun zakenpartner binnen hun eigen gezin.

Thuis zijn ze moeder en dochter, maar zodra ze op kantoor aankomen noemen ze elkaar Carlijn en Judith. Toen ze 5,5 jaar geleden butlerservice Do Company begonnen, was dat wel even wennen, erkent Carlijn Oosthoek. "Dan zat ik 's avonds met vrienden over m'n moeder te praten en noemde ik haar nog steeds Judith." Ook voor Judith Oosthoek-Van Tongeren was het even omschakelen dat haar dochter haar bij haar voornaam aansprak. "In het begin legden we klanten uit hoe het tussen ons zat, maar nu niet meer. We zijn businesspartners tijdens werktijd."

Nadat Carlijn een tijdje in Dubai had gewerkt als stewardess, wilde ze terug naar Nederland. Haar moeder werkte als ondernemer in de communicatiebranche, maar was op zoek naar iets anders. Uiteindelijk vroeg Carlijn of Judith met haar wilde samenwerken. "Toen ik klein was, was ze echt mijn voorbeeld. Het leek me dus geweldig om samen een bedrijf te beginnen." Inmiddels heeft het bedrijf vijftien mensen in dienst.

De twee zorgden direct voor een duidelijke scheiding in de taken. Carlijn pakte de zakelijke markt op, Judith deed de particulieren. Zo'n rolverdeling is heel belangrijk bij ouder en kind die samenwerken, benadrukt businesscoach Helma de Lorijn. "Ieder heeft zijn eigen expertise. Ga je alles samendoen, dan wordt het al snel chaos." Ook is het belangrijk om duidelijke vergadermomenten in te plannen. "Dus niet ieder moment van de dag naar elkaar appen of mailen."

Ook bij Henny en Jan-Willem van der Heiden van appbedrijf The Pumphouse is de taakverdeling duidelijk: zoon Jan-Willem werkt als projectmanager aan de apps, vader Henny haalt de nieuwe klanten binnen.

In die beginfase is het vooral belangrijk om de vaste lasten goed te verdelen, benadrukt Henny. "Je bent gewend om te zorgen voor je kind en te betalen, maar als je businesspartners wordt, moet je allebei investeren."

'Blijf bovenal familie van elkaar'

Judith vindt het grootste voordeel van werken met Carlijn dat ze ziet hoe haar dochter zich ontwikkelt. "Dat maak je anders niet van zo dichtbij mee." Tegelijkertijd is die vele tijd die je met elkaar doorbrengt ook een valkuil. Carlijn: "Als ik geïrriteerd ben, is m'n moeder de eerste op wie ik het afreageer. Die kan toch alles van je hebben."

Businesscoach De Lorijn ziet veel problemen in familiebedrijven ontstaan door een gebrek aan communicatie. "Mensen zijn soms bang om de relatie te beschadigen en durven daardoor niet eerlijk te zijn." Ook raakt de privérelatie nogal eens overschaduwd. "Dan gaat het op een verjaardag alleen nog maar over zaken. Blijf bovenal gewoon familie van elkaar. Geen bedrijf is het waard om die band kapot te maken."

Jan-Willem en Henny organiseerden een wekelijkse pizza-avond om te bespreken hoe het met het bedrijf ging. "Daar kwam bijvoorbeeld naar voren dat ik het fijn vind om 's ochtends vroeg te beginnen, terwijl mijn vader liever rustig opstart met de koffie en een krantje", legt Jan-Willem uit. Henny vond het daarnaast lastig dat zijn zoon soms kritisch op hem was. "Daar werd ik weleens kwaad over."

Carlijn en Judith zeggen weinig akkefietjes te hebben. Carlijn: "We hebben vanaf het begin gezegd dat we open en eerlijk tegen elkaar moeten zijn. Ook als je ergens mee zit: gooi het op tafel. Niet altijd leuk, maar voor het bedrijf wel het beste."