De coronacrisis vraagt veel aanpassingsvermogen van bedrijven. De shiatsupraktijk van Jannet Veenbaas kwam voor de tweede keer stil te liggen na inperking van de contactberoepen afgelopen december.

Wat ze dacht toen ze het nieuws van de strengere maatregelen hoorde? "God, daar gaan we weer." Veenbaas vindt het oneerlijk dat de overheid onderscheid maakt tussen bepaalde contactberoepen. "Wij shiatsutherapeuten doen bijna hetzelfde als fysiotherapeuten. Toch mogen zij wel doorwerken en wij niet. Ik heb ook de benodigde opleidingen gevolgd en een medische achtergrond. Maar omdat de fysio onder reguliere gezondheidszorg valt, gaat dat voor."

Terwijl mensen volgens Veenbaas nu juist behoefte hebben aan ontspanning. "Lichamelijke klachten, zoals stress, zijn door al het thuiswerken toegenomen."

De vakgenoten van Veenbaas staan er hetzelfde in, vertelt ze. "De beroepsverenigingen zijn bezig met petities en moties voor verruiming van de alternatieve zorg. Het komt alleen nog niet van de grond, dus dat is jammer."

“Ik word een beetje moedeloos van allerlei mensen die zeggen dat het juist nú de tijd is om alles om te gooien.”

Veenbaas zag het afgelopen jaar om haar heen hoe andere ondernemers hun bedrijfsstrategie op de schop namen. "Ik word een beetje moedeloos van allerlei mensen die zeggen dat het juist nú de tijd is om alles om te gooien. Ik wil straks gewoon weer mijn 'normale werkzaamheden' oppakken."

Online video's opnemen zag ze bijvoorbeeld niet zitten. "Shiatsumassages online geven wordt lastig, maar ik had een digitale cursus op kunnen zetten. Alleen, maar dat past gewoon niet bij mij. Het mooie aan mijn beroep vind ik juist het echte contact met mensen."

'Kinderen vragen ook échte aandacht'

Bovendien voelde de shiatsutherapeut ook geen tijd en geestelijke ruimte voor veranderingen op bedrijfsgebied. "Toen ik moest stoppen met werken, kwamen ook mijn kinderen thuis te zitten wegens de sluiting van de scholen. Kinderen vragen ook échte aandacht. Niet zo'n moeder die in de tussentijd met haar telefoon bezig is. Ik heb er daarom voor gekozen de afgelopen periode de tijd te nemen voor de kinderen. Nu zijn ze gelukkig weer naar school."

Jannet Veenbaas voert een behandeling uit. De foto is gemaakt vóór de coronamaatregelen. Jannet Veenbaas voert een behandeling uit. De foto is gemaakt vóór de coronamaatregelen. Foto: eigen archief

De overheid had best meer rekening mogen houden met ondernemers die te maken kregen met plots thuiszittende kinderen, vindt ze. "Ik heb nog mazzel dat ik thuis niet allerlei vergaderingen had. Ik kan me er niks bij voorstellen hoe mensen dát hebben volgehouden."

Mooie plannen blijven voorlopig liggen

Het afgelopen jaar heeft Veenbaas financiële steun van de overheid ontvangen, maar het is nog de vraag hoe haar bedrijf de komende maanden doorkomt. "Voorlopig ga ik het financieel redden. Dat komt mede door de buffers die ik had opgebouwd, de lage vaste lasten die ik heb en het feit dat mijn partner wel uren kan maken", legt ze uit. "Maar dat houdt natuurlijk ook ergens op. De kosten voor bijvoorbeeld huur en marketing van mijn bedrijf lopen gewoon door. En ik zie het ook niet zitten om al mijn spaargeld hieraan op te maken."

Voorlopig accepteert Veenbaas de consequenties van de crisis. "Ik heb mooie plannen in de pijplijn, maar die laat ik rustig even liggen. Dit is niet het moment om er vol voor te gaan. Hopelijk later dit jaar weer."