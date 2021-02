De coronacrisis lijkt geen rem te hebben gezet op de ondernemingsdrift van Nederland. In de laatste helft van 2020 telde de Kamer van Koophandel (KVK) meer startende ondernemingen dan een jaar eerder. Hoe beleefden deze starters hun eerste maanden? Deze week vragen we het aan Hetty Meijer, die zelfgemaakte leren tassen en andere accessoires verkoopt.

Wie: Hetty Meijer (49)

Hetty Meijer (49) Bedrijf: Leer van Teuntje

Leer van Teuntje Gestart: oktober 2020

Heb je altijd al je eigen bedrijf willen hebben?

"Het idee is langzaam gegroeid. Ik heb dertig jaar met plezier in de zorg gewerkt als verpleegkundige, de laatste tien jaar in een leidinggevende functie. Maar toen er in 2019 moest worden gereorganiseerd, zou mijn werk sterk veranderen. Ik zou meer uren moeten werken en meer mensen moeten aansturen. Maar wilde ik dat wel? Het antwoord was nee, dus ik maakte gebruik van het sociaal plan om ander werk te zoeken."

Waarom leren tassen?

"Na de reorganisatie volgde ik meerdere workshops en lessen om te kijken wat bij me paste. Ik ben altijd al creatief geweest met stof - ik maakte altijd al kleding - maar met leer was ik nog niet bekend. In de zomer van 2019 volgde ik een workshop waarbij ik zelf een leren tas maakte met de hand. Ik werd erdoor gegrepen, vond het zo leuk dat ik daar wel beter in wilde worden. Ik schreef me in voor een opleiding tassen maken bij het LeerLokaal in Arnhem, waarbij je met de machine tassen leert maken. Zo'n industrieel naaiapparaat is een prachtig ding, je kunt er echt van alles mee. Voor mijn bedrijf heb ik er nu ook zelf een thuis staan."

Hoe bevalt het ondernemerschap tot nu toe?

"Alles eraan was nieuw voor me, maar mijn broer had zich rond dezelfde tijd ingeschreven bij de KVK, dus ik had iemand om mee te overleggen in de buurt. Ook met andere cursisten in de opleiding wissel ik ideeën uit. Ik maak gebruik van de kleineondernemersregeling en dat betekent dat ik ook geen btw hoef af te dragen. Dat scheelt wel administratiewerk."

Wat vind je het leukst aan ondernemer zijn?

"Het tassen maken is echt mooi werk. Je maakt met je eigen handen en creativiteit iets van bijna niets. Naast tassen maak ik ook accessoires, zoals sleutelhangers en keycords."

En hoe loopt de verkoop?

"Ik heb al aardig wat producten verkocht, maar ik heb nooit de illusie gehad dat ik hier meteen fulltime van kon leven. En dat hoeft van mij ook niet. Ik wil dit vooral naast iets anders doen. Ik heb nu ook weer een baan in het bedrijfsleven. Het contact met collega's zou ik te veel missen als ik dagenlang alleen thuis bezig zou zijn."

Heb je al plannen voor de toekomst?

"Ik wil graag workshops gaan geven op locatie. Ook mijn producten op een markt of braderie verkopen, lijkt me gezellig. Misschien dat ik mijn bedrijf in de toekomst nog wel verder uitbreid, maar voorlopig vind ik het ondernemerschap heerlijk in combinatie met mijn andere werk."