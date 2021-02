Geen verre reis naar Azië of met het vliegtuig naar de Spaanse zon: in 2020 waren de reismogelijkheden door de coronacrisis beperkt en gingen ruim een kwart meer Nederlanders op vakantie in eigen land, meldt het CBS. Deze ondernemers verwelkomden hordes nieuwe klanten die voor het eerst een 'ouderwetse' kampeervakantie met de tent of vouwwagen uit wilden proberen.

Maarten Smit leidt sinds een jaar het familiebedrijf Smitveld Vouwwagens, dat hij van zijn vader overnam. Nadat de campings in Nederland weer opengingen, liep het storm bij zijn bedrijf. "We hebben zo veel vouwwagens verkocht dat we de vraag bijna niet meer aankonden."

De vouwwagens worden namelijk helemaal zelf op locatie in Heiloo gemaakt. "Om efficiënter te kunnen werken hebben we een Zund-snijmachine overgenomen. De Rolls Royce onder de snijmachines."

Sinds het voorjaar heeft Smit er veel klanten bijgekregen die misschien anders nooit in zijn winkel zouden zijn gekomen. "Dat zijn mensen die normaal met het vliegtuig op vakantie gaan, maar nu naar de camping willen."

“Je ziet dat mensen er nu achter komen dat de vrijheid van het kamperen geweldig is.” Jesse Barmentloo, brandmanager Sunshine Group

Dat herkent Jesse Barmentloo ook. Hij is brandmanager van de Sunshine Group, waar ook tentfabrikant De Waard onder valt. Sinds de uitbraak van COVID-19 komen hele andere klanten een De Waard-tent kopen. "Mensen die vaak de wereld al gezien hebben en nu bewust kiezen om ons eigen land met tent te ontdekken."

Barmentloo voorspelt dat het een trend is die waarschijnlijk nog even zo blijft. "Je ziet dat vooral jonge mensen er nu achter komen dat de vrijheid van het kamperen geweldig is."

'Mensen willen steeds meer back to basic'

Smit verwacht dat vouwwagens ook in de toekomst populair zullen blijven. "Mensen willen steeds meer back to basic. Corona heeft dat alleen een extra boost gegeven. Van het stoffige karakter van de vouwwagens is ook weinig meer over. De moderne vouwwagen is veel luxer en hipper." Ook hoeven stelletjes geen ruzie meer te maken tijdens het opzetten. "Je zet 'm binnen tien minuten op, zonder gedoe met stokken."

Door de jaren heen zijn ook de tenten van De Waard een stuk luxer geworden, vertelt Barmentloo. Het bedrijf maakt al sinds 1948 tenten en sindsdien zijn er veel nieuwe modellen op de markt gekomen. "De tenten zijn in de loop der jaren wat gemoderniseerd, maar blijven wel herkenbaar."

“Je hoeft niet midden in de nacht weg om het vliegtuig te halen.” Maarten Smit, Smitveld Vouwwagens

Maar de toegenomen luxe is niet de enige reden dat mensen nu voor kamperen kiezen. Volgens Smit speelt gemak ook een rol. "Je hoeft niet midden in de nacht weg om het vliegtuig te halen. Je haakt de vouwwagen gewoon aan je auto en rijdt weg." Zowel Smitveld als De Waard biedt klanten die geen gedoe willen kant-en-klare verhuurtenten. Barmentloo: "Onze tenten worden door de camping verhuurd aan mensen die zelf geen zin hebben om de tent op te zetten."

Omdat de winkels van De Waard en Smitveld Vouwwagens dicht zijn, ziet het verkopen er momenteel iets anders uit. Maar met videobellen kom je een heel eind. "We lopen met een telefoon door de showroom. Dat gaat inmiddels heel soepel", zegt Smit. Barmentloo: "Mensen willen de tent het liefst in het echt bekijken, maar dat gaat helaas niet. Op deze manier kunnen we onze klanten tenminste nog een beetje die persoonlijke aandacht geven."