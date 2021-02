Een succesvol bedrijf oprichten gaat met vallen en opstaan. Gelukkig zijn er tal van boeken over ondernemen die je verder kunnen helpen. In De gouden leestip vertellen succesvolle ondernemers over het boek dat hen het meest heeft gebracht. Deze week Jermain van der Graaf (rechts op de foto) en Juan Diego Flores (links), die drinkglazenmerk Rebottled oprichtten.

Ondernemers: Jermain van der Graaf en Juan Diego Flores

Jermain van der Graaf en Juan Diego Flores Bedrijf: Rebottled

Rebottled Kijk- en leestip: The Call to Courage van Brené Brown en 12 Rules for Life: An Antidote to Chaos van Jordan B. Peterson

Of hij een documentaire mocht tippen, wilde Van der Graaf weten. Het was er wel een van een onderzoekster die ook veel boeken heeft geschreven. Het verzoek weerspiegelt de out of the box-mentaliteit van zijn bedrijf Rebottled, dat gebruikte wijnflessen afsnijdt, slijpt en doorverkoopt als drinkglazen.

Terwijl bierflesjes met statiegeld twintig tot dertig keer worden hergebruikt, belanden lege wijnflessen direct in de glasbak. Zonde, vonden Van der Graaf en Flores, want de productie van nieuw glas uit glasbakglas kost maar 85 procent van de energie die nodig is om volledig nieuw glas te maken. Inmiddels zijn er door Rebottled zo'n 172.000 flessen gered van de glasbak.

Waarom hebben jullie deze titels gekozen als gouden tip?

Van der Graaf: "De documentaire van Brené Brown gaat over je kwetsbaar durven opstellen en tegenslag omarmen. Als ondernemer laat ik mezelf constant zien. Dat is niet altijd makkelijk, zeker niet als mensen kritiek hebben of dingen tegenzitten. Er kan zoveel misgaan: samenwerkingen die op het laatste moment niet doorgaan, machines die niet blijken te werken of een grote order die wordt geannuleerd vanwege corona. Werknemers hebben soms kritiek op je en investeerders haken soms af. De documentaire heeft me geholpen al die dingen te omarmen en niet persoonlijk te maken. Het belangrijkste is dat je er de volgende keer weer staat en het beter doet."

Flores: "Het boek van Jordan Peterson is voor mij vooral belangrijk vanwege de ondertitel: een tegengif voor chaos. Peterson schrijft dat het tegengif voor chaos geen orde is, maar een balans tussen orde en chaos. Chaos is niet per se slecht, er kunnen innovatie en creativiteit uit ontstaan. Bovendien gaat zijn boek over alle aspecten van het leven. Succesvol zijn omvat meer dan alleen werk."

Hoe werken deze ideeën door in Rebottled?

Van der Graaf: "Als je iets nieuws probeert, zet je een stap in het onbekende. Je weet nog niet wat de uitkomst is en dat voelt onzeker. Door toch steeds die stap te zetten, krijg je motivatie om verder te gaan."

Flores: "Je bereikt nooit in één keer de perfecte balans tussen orde en chaos, dat gaat met vallen en opstaan. Er komen als ondernemer steeds nieuwe dingen op je af, waar je soms op ingaat en soms niet. Ons doel is om één voet stevig in orde en veiligheid te hebben, en de andere in chaos, waar mogelijkheden, groei en avontuur plaatsvinden."

Aan wie zouden jullie deze titels aanraden?

Van der Graaf: "Ik zou de docu aanraden aan iedereen die weleens het gevoel heeft gehad dat hij/zij een kans heeft gemist. Overwin je angst om ergens voor te gaan, want dan heb je het in ieder geval geprobeerd."

Flores: "Ik zou dit boek aanraden aan mensen die te veel chaos ervaren in hun leven, of juist te veel orde. Een heel geordende vriend van mij heeft juist behoefte aan iets meer chaos en spontaniteit in zijn leven."