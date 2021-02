De coronacrisis vraagt veel aanpassingsvermogen van bedrijven. Voor Musetta Blaauw, eigenaar van de Musjes Kinderwinkel in Groningen, komt de lockdown met de dag harder aan.

"Vlak voor de feestdagen moest ik de deuren van de winkel sluiten. Ik heb zojuist mijn huur betaald, maar de buffer begint behoorlijk op te raken", begint Blaauw. "Sinds september heb ik zelf geen salaris meer uit de winkel gehaald. Zo heb ik geprobeerd een buffer op te bouwen voor deze tijd."

Daar waar Blaauw kon besparen, heeft ze bespaard. "Tijdens de eerste lockdown heb ik een brief geschreven naar mijn huurbaas om hem uit te leggen wat de situatie was." Haar zaak zit in de binnenstad van Groningen. "Daar betaal je natuurlijk ook voor. Normaal heb je hierdoor veel aanloop, nu fungeert de zaak vooral als magazijn."

De huurbaas was bereid haar tegemoet te komen. "In de eerste lockdown is de helft van de huur kwijtgescholden. Als de overheid voor de tweede lockdown niet over de brug komt met steun, is mijn huurbaas bereid dit weer kwijt te schelden. Voor nu is het een lening."

'Groningen is booming'

Afgelopen zomer bleek een zegen voor Blaauw. "Groningen is booming", vertelt ze. "Veel mensen gingen in Nederland op vakantie en trokken eropuit om een dagje te winkelen. Zo heb ik veel weten te verkopen afgelopen zomer. Alle extra omzet die ik toen gemaakt heb, heb ik goed opgeslagen voor de winter. Ik had er een hard hoofd in dat corona na de zomer niet terug zou komen."

Inmiddels staat haar zaak nog overeind, mede dankzij haar online webshop. "In plaats van kleding ben ik me meer gaan focussen op speelgoed", vertelt ze. "Omdat de kinderen nu veel thuis zijn, is men geneigd extra entertainment in huis te halen."

“Doordat de wintervoorraad niet verkocht is, heb ik geen buffer.”

Toch is de verkoop van speelgoed niet genoeg om het hoofd uiteindelijk boven water te houden. "Ik moet nu de nieuwe collecties betalen voor de zomermaanden. Normaal gesproken doe ik dat van de winteropbrengst. Maar doordat de wintervoorraad door de lockdown niet verkocht is, heb ik geen buffer voor de nieuwe collecties."

Blaauw hoopt dat de basisscholen snel weer opengaan. "Op dit moment merk ik dat mensen niet veel behoefte hebben aan kleding en de hand op de knip houden. Als de scholen weer open mogen en mensen op de fiets moeten, willen ze misschien weer nieuwe kleding aanschaffen."

Eindjes aan elkaar knopen

Vooralsnog heeft Blaauw al haar personeel aan kunnen houden. "In totaal heb ik zes werknemers. Zij draaien nu mee in de webwinkel. Om kosten te besparen, brengen we alle pakketjes zelf op de fiets rond."

Blaauw komt nu zelf rond van een tweede bedrijf dat ze met haar echtgenoot runt. "Dat is advieswerk. De uren die ik daarmee maak, zijn genoeg om de vaste lasten van te betalen." Ondanks haar zorgen blijft ze optimistisch. "We zitten met zijn allen in deze situatie. Het levert niet veel op om hier heel depressief over te zijn."