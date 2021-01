Een succesvol bedrijf oprichten gaat met vallen en opstaan. Gelukkig zijn er tal van boeken over ondernemen die je verder kunnen helpen. In De gouden leestip vertellen succesvolle ondernemers over het boek dat hen het meest heeft gebracht. Deze week Jouri Schoemaker (rechts op de foto), samen met Martijn Bijmolt oprichter van verpakkingsvrije online supermarkt Pieter Pot.

Ondernemer: Jouri Schoemaker

Jouri Schoemaker Bedrijf: Pieter Pot

Pieter Pot Boekentip: The Lean Startup van Eric Ries

Ondernemers Schoemaker en Bijmolt zijn pas een jaar bezig en hebben nu al een investering van 2,7 miljoen euro binnen. Pieter Pot begon als een laagdrempelige manier om verpakkingsvrij boodschappen doen makkelijk en aantrekkelijk te maken. Klanten bestellen online boodschappen, die worden geleverd in glazen potten met statiegeld. Als de producten op zijn, worden de potten opgehaald, gewassen en hergebruikt. Je kunt bij Pieter Pot terecht voor onder meer rijst, olijfolie, pasta, muesli en shampoo.

In bakfietsen brachten Bijmolt en Schoemaker glazen weckpotten met droogwaren eerst langs bij klanten in Rotterdam. In het voorjaar moesten ze in rap tempo opschalen toen er ook in de rest van het land grote interesse bleek voor hun dienst.

“Het boek heeft ons erg geholpen om onze ideeën te testen door ze continu voor te leggen aan mogelijke doelgroepen.”

Waarom heb je The Lean Startup gekozen als gouden tip?

"Het uitgangspunt van het boek is dat je continu de propositie van jouw bedrijf valideert, dat wil zeggen: test of de aannames kloppen. Elk bedrijf begint met een idee en de vertaalslag van idee naar uitvoer is vaak lastig. Het boek heeft ons erg geholpen om onze ideeën te testen door ze continu voor te leggen aan mogelijke doelgroepen."

Hoe hebben jullie dat gedaan?

"We willen verpakkingsvrij boodschappen doen tot norm maken. Mensen willen wel minder verpakkingen, maar vinden het moeilijk daarnaar te leven. Verpakkingsvrije winkels hebben het tot nu toe geen van alle gered omdat mensen niet met lege potten gaan slepen. Wij vroegen ons af hoe dat anders kon. In het begin lagen er drie opties op tafel, waaronder brood en vlees van winkels uit de buurt bezorgen op een bakfiets. Een andere optie was boodschappen binnen twee uur bezorgen. Via online vragenlijsten en flyeren kwamen we erachter dat er meer behoefte was aan boodschappen verpakkingsvrij bezorgen."

Verklaart jullie marktonderzoek het succes van Pieter Pot?

"Misschien, al zijn we nog niet bij ons uiteindelijke bedrijfsmodel. We onderzoeken nu bijvoorbeeld herbruikbare potten van een lichter materiaal. Het is belangrijk om steeds in beweging te blijven."

“Het is niet handig als je met de uitkomsten van het marktonderzoek volledig afdrijft van de missie van het bedrijf.”

Zijn er dingen die je anders zou doen dan de auteur van het boek aanraadt?

"Niet echt, al is het wel belangrijk dat je het oorspronkelijke idee in de gaten houdt. Het is niet handig als je met de uitkomsten van het marktonderzoek volledig afdrijft van de missie van het bedrijf. Wij onderzoeken wat werkt binnen de contouren van het idee om duurzaamheid makkelijk te maken."

Aan wie zou je het boek aanraden?

"Aan elke startende ondernemer die moeite heeft om een idee te vertalen naar de praktijk. Word verliefd op het probleem, niet op de oplossing. Dan kun je blijven testen of de aannames kloppen en keuzes maken, zonder dat je te veel gehecht bent geraakt aan de oorspronkelijke oplossing die je bedacht had."