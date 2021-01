De coronacrisis lijkt geen rem op de ondernemingsdrift van Nederland te hebben gezet. In het laatste half jaar van 2020 telde de Kamer van Koophandel (KVK) meer startende ondernemingen dan een jaar eerder. Hoe beleefden deze starters hun eerste maanden? Deze week vragen we het aan Rosalie de Graaf, die waxmelts en autoparfums met luxe geuren maakt.

Wie: Rosalie de Graaf (22)

Rosalie de Graaf (22) Bedrijf: Snifr, webshop voor waxmelts en autoparfums

Snifr, webshop voor waxmelts en autoparfums Gestart: oktober 2020

Waxmelts, wat zijn dat precies?

"Het zijn stukjes was die je in een speciale houder kan laten smelten boven een kaarsje. Dan komt er een geur vrij. Afgelopen zomer ben ik afgestudeerd en had ik niet zoveel te doen. Toen ben ik ze zelf gaan maken en gaan experimenteren."

Hoe kwam je op het idee om daarin een bedrijf te beginnen?

"Ik bedacht dat je die melts ook kon maken met designergeuren, zodat je huis naar je favoriete parfum kan ruiken zonder dat je daarbij zo'n dure fles hoeft leeg te spuiten. Vrienden vonden het ook leuk en vroegen of ik ze voor hen kon maken. Zo heb ik dat uitgebreid tot ik uiteindelijk een webshop kon beginnen. Naast de waxmelts verkoop ik ook autoparfums. Ik heb nu honderd geuren die ik op aanvraag voor klanten kan maken."

Hoe bevalt het ondernemerschap tot nu toe?

"Mezelf ondernemer noemen of eigenaar van een bedrijf vind ik nog wel apart. Dat klinkt zo 'groot', maar ik ben het natuurlijk officieel wel. Ik ben inmiddels ook begonnen aan een fulltime premasteropleiding en daarnaast werk ik nu zo'n twintig uur in de week aan mijn bedrijf, meestal in de avonden. Volle dagen, maar ik vind het juist wel fijn om altijd wat te doen te hebben."

“Je hebt ook altijd meer kennis nodig dan je eerst in huis had en daar moet je zelf actief naar op zoek.”

Wat vind je het leukst aan ondernemen?

"Dat het van alles wat is. Aan de ene kant ben ik scheikundig bezig door te kijken welke stoffen ik met elkaar kan combineren, maar ik hou me ook bezig met doelgroeponderzoek, de website en de financiën. In dat laatste ben ik helaas geen ster, dus daar heb ik me echt in moeten verdiepen. Gelukkig is er veel te vinden aan video's met uitleg en webinars voor starters."

Is er nog iets wat je lastig vindt aan ondernemen?

"Ik vind het zelf niet zo'n probleem, maar je moet er wel rekening mee houden dat je meer tijd en geld kwijt bent dan je van tevoren had gedacht. Je hebt ook altijd meer kennis nodig dan je eerst in huis had en daar moet je zelf actief naar op zoek. Er is geen opleiding die je kan volgen om ondernemer te worden en er is geen handboek voor hoe je een bedrijf op moet zetten."

Starterstip: ondernemer of niet? Ferry Hoogerheijde, startersvoorlichter bij de Belastingdienst: "Als je ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel, betekent dit niet automatisch dat de Belastingdienst jou ook ziet als ondernemer. Wel belangrijk, want alleen voor ondernemers zijn er een aantal aftrekposten en faciliteiten beschikbaar waardoor je minder belasting betaalt."

Met de OndernemersCheck controleer je of je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting en zie je meteen op welke aftrekposten je eventueel recht hebt.

Heb je al plannen voor de toekomst?

"Ik maak nu alles nog in mijn eigen huis, maar ik hoop dat het bedrijf ooit zo groot wordt dat ik een aparte ruimte kan huren. Misschien is het ooit zelfs groot genoeg om personeel in te huren, wie weet."