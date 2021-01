Een succesvol bedrijf oprichten gaat met vallen en opstaan. Gelukkig zijn er tal van boeken over ondernemen die je verder kunnen helpen. In De gouden leestip vertellen succesvolle ondernemers over het boek dat hen het meest heeft gebracht. Deze week Kristel de Groot, medeoprichter van voedingsbedrijf Your Super.

Ondernemer: Kristel de Groot

Kristel de Groot Bedrijf: Your Super

Your Super Boekentip: Predictable Success van Les McKeown

Het idee voor Your Super ontstond toen de partner van De Groot, Michael Kuech, de diagnose kanker kreeg. Ze wilde zijn gezondheid ondersteunen met zelfgemaakte mixen van superfoods. Familie en vrienden testten haar creaties in hun ontbijt en voelden zich beter. De Groots eigen allergieën en eczeem werden gaandeweg ook minder. Zo besloten Kuech en De Groot biologische en plantaardige vitaminemixen en -supplementen te gaan produceren en verkopen.

Na de oprichting van Your Super in 2014 vestigde het stel zich in Berlijn en Los Angeles. Inmiddels zijn ze een miljoen verkochte producten verder, staat Kristel in de prestigieuze 30 Under 30-lijst van het Amerikaanse zakenblad Forbes en zijn er investeringen van in totaal 15 miljoen dollar (zo'n 12,4 miljoen euro) binnen. Het boek Predictable Succes van Les McKeown is haar gouden leestip voor ondernemers.

Waarom heb je dit boek als jouw gouden leestip gekozen?

"Ik herkende er veel van in ons bedrijf. Volgens McKeown zijn er zeven fases waar (bijna) elk bedrijf doorheen gaat: de eerste strubbelingen, plezier, snelle groei, voorspelbaar succes, de tredmolen, de grote sleur en ten slotte doodsgereutel. Tot en met de vierde fase gaat het bergopwaarts met een bedrijf, daarna kun je proberen de neergang af te wenden door alert te zijn op de signalen."

“Afgelopen jaar hebben we bijna meer dan het dubbele aantal mensen aangenomen.”

In welke fase zitten jullie?

"Wij zitten nu in de derde fase, die van snelle groei. Afgelopen jaar hebben we bijna het dubbele aantal mensen aangenomen, terwijl we in de jaren daarvoor een team van elf of twaalf mensen hadden. Nu werken we met tachtig werknemers verspreid over Berlijn en LA en hebben we mensen nodig om dat in goede banen te leiden."

Wat is de belangrijkste verandering die jullie het afgelopen jaar hebben doorgevoerd?

"We hebben de nadruk gelegd op de samenwerking tussen verschillende afdelingen binnen het bedrijf. Voorheen was de organisatie vooral verticaal, met de hoogste manager als eindverantwoordelijke. Afgelopen jaar hebben we dat horizontaler gemaakt, zodat bij een overleg bijvoorbeeld vooral de inhoudelijke betrokkenen voor een project aanwezig zijn. De afdelingen marketing en operations werken nu ook veel nauwer samen."

Aan wie zou je dit boek aanraden?

"Aan alle ondernemers, zodat ze inzicht krijgen in de verschillende fasen in de levenscyclus van een bedrijf. En aan hogergeplaatste leidinggevenden in grote bedrijven, zodat die kunnen bijsturen als ze zien dat het bedrijf in een neergaande fase is beland. Het boek kan zelfs interessant zijn voor mensen in loondienst, omdat ze kunnen reflecteren op de bedrijfscultuur en beslissen of ze zich daar (nog) prettig bij voelen."