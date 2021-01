Een bedrijf beginnen als stel heeft zeker voordelen: je gaat samenwerken met iemand die jou als geen ander kent en je ziet elkaar veel meer dan als je ieder een aparte baan hebt. Toch is er ook een aantal zaken waar je rekening mee moet houden als je werk en privé zo dicht bij elkaar brengt.

Lotte Vink en haar partner Kasper Petersen zijn 23 uur per dag samen. In de straat waar ze samenwonen bevindt zich ook het kantoor van hun kledingmerk LABFRESH dat ze in 2017 samen begonnen. "Dat ene uur dat we elkaar niet zien bestaat uit toiletbezoeken en hardlopen, waar Kasper van houdt", zegt Vink.

Therapeut Marjolein Engbers herkent het beeld. Ze heeft zich gespecialiseerd in stellen die samen een bedrijf runnen. "Veel stellen dromen van de vrijheid, maar dit is vaak hoe een bedrijf samen er in de realiteit uitziet." Die vrijheid ziet Vink trouwens als voordeel. "Onze hond gaat mee naar kantoor, als we voor de productie in Portugal moeten zijn plakken we er een paar dagen vakantie aan vast."

Maar wie het enkel doet voor die vrijheid, komt bedrogen uit. "Het kan behoorlijk stressvol zijn en neemt een groot deel van je leven over", stelt Vink. Het is dan ook niet voor iedereen weggelegd. "Je moet dingen makkelijk kunnen loslaten en behoorlijk stressbestendig zijn."

“Doordat je partners bent, ben je misschien geneigd om in te vullen wat de ander denkt.” Marjolein Engbers, therapeut

Engbers ziet nog een aantal andere vaardigheden die helpen. "Je moet communicatief sterk zijn. Als er iets niet goed loopt, zeg dat dan op tijd." Daarbij komt dat je moet kunnen luisteren. "Doordat je partners bent, ben je misschien geneigd om in te vullen wat de ander denkt."

Vink en Petersen wisten al goed wat ze aan elkaar hadden als collega's: ze ontmoetten elkaar in het vorige bedrijf van Petersen. Vink adviseert koppels die niet eerder hebben samengewerkt te gaan 'proefsamenwerken'. "Zeg niet direct je baan op, maar werk eerst samen aan een project."

Taakverdeling en verwachtingen

Want naast elkaar aan de keukentafel zitten werken is één ding, maar daadwerkelijk samen een bedrijf bestieren is andere koek, benadrukt therapeut Engbers. "Voordat je een bedrijf begint, moet je een goed gesprek hebben over taakverdeling en verwachtingen. Wie is waar verantwoordelijk voor, zowel in het huishouden als op kantoor."

Een duidelijke taakverdeling kan bovendien enorm helpen om het bedrijf zo in te richten dat beide partners floreren, merkte ook Cathelijne van Grinsven. Samen met haar partner Mats Bontrop begon ze in mei 2019 sportschool ML Training Club in Den Bosch. "Mats geeft sportlessen, ik regel de zaken achter de schermen."

“In bed probeer je niet over zaken te praten, maar uiteindelijk is dat lastig vol te houden.” Lotte Vink, ondernemer

De scheidslijn tussen werk en privé is inmiddels bij beide stellen volledig verdwenen. "In bed probeer je niet over zaken te praten, maar uiteindelijk is dat lastig vol te houden", erkent Vink. Van Grinsven ziet dat juist als een voordeel. "We kunnen 's avonds iets bedenken en de volgende dag direct uit gaan werken. Doordat je altijd samen bent, kun je heel snel schakelen."

Behoud je eigen vrijheid

In een bedrijf met je partner moet je de balans vinden tussen autonomie en verbondenheid, benadrukt Engbers. Ze raadt daarom aan om binnen het bedrijf juist dingen voor jezelf te houden. "Creëer je eigen werkplek, maar betaal ook allebei de oprichters een eigen salaris uit."

Is Van Grinsven weleens bang dat het fout gaat? "Die spanning is er zeker, maar als je de angst laat overheersen, zou je nooit meer een stap zetten." Engbers adviseert stellen dit soort zaken van tevoren goed op papier vast te leggen. "Dat klinkt raar als je net begonnen bent en alles nog koek en ei is, maar het moeten beslissen als het misgaat is nog veel erger."