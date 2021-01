Een succesvol bedrijf beginnen gaat met vallen en opstaan. Gelukkig zijn er tal van boeken over ondernemen die je verder kunnen helpen. In De gouden leestip vertellen succesvolle ondernemers over het boek dat ze het meest heeft gebracht. Deze week Arjan Vergeer, die samen met David de Kock coachbedrijf 365 dagen Succesvol oprichtte.

Ondernemer: Arjan Vergeer

Bedrijf: 365 dagen Succesvol

Boekentip: De zin van het bestaan door Viktor Frankl

Arjan Vergeer en David de Kock namen zich tien jaar geleden voor om van Nederland het gelukkigste land van de wereld maken. In de programma's van 365 dagen Succesvol worden mensen een aantal maanden begeleid om hun leven in eigen hand te nemen. In 2020 waren de ondernemers duizenden deelnemers, uitverkochte zalen en enkele boeken verder op weg naar hun doel.

En toen gooide de coronacrisis roet in het eten. Uitverkochte evenementen konden niet doorgaan, net als de 'live' ontmoetingen die voor het programma noodzakelijk zijn. De oplossing bleek relatief simpel: overstappen naar online lessen en kleinere coachgroepen. De zin van het bestaan hielp de oprichters daarbij, verklaart Vergeer.

Waarom heb je dit boek gekozen?

"Dit boek helpt me te relativeren in moeilijke situaties. Het gaat over een Holocaust-overlevende die het ergste heeft meegemaakt wat je als mens kunt meemaken. Zijn familie en geliefde zijn vermoord in de concentratiekampen en zelf is hij er tot op het bot vernederd."

“We kwamen in de verleiding om de handdoek in de ring te gooien en er helemaal mee te stoppen. Frankls verhaal stimuleerde ons een andere weg te zoeken.” Arjan Vergeer

"De belangrijkste les is dat er altijd een ruimte zit tussen stimulus en respons: je kunt kiezen hoe je op een situatie reageert. Wij zagen in het voorjaar de grond onder ons bedrijf wegzakken. Evenementen in de grootste zalen van Nederland konden opeens niet doorgaan, terwijl we 25 mensen in vaste dienst hebben, plus vele freelancers. We kwamen in de verleiding om de handdoek in de ring te gooien en er helemaal mee te stoppen. Frankls verhaal stimuleerde ons een andere weg te zoeken."

Wat was die andere weg?

"De coronacrisis raakte het hart van ons bedrijf. We willen zoveel mogelijk dingen samen doen met mensen, zodat ze zich verbinden in het moment. Door over te stappen naar online kan dat nog steeds, al ziet het er anders uit. Eigenlijk is de crisis ook een bevrijding, omdat we veel wendbaarder zijn geworden als ondernemers. We zijn niet meer afhankelijk van grote zalen - en de bijbehorende lasten - om ons bedrijf te runnen."

Zijn er nog andere lessen die je meeneemt uit dit boek?

"Zeker, ik merkte dat zingeving voor mij vooral gericht was op 'iets doen', dat mijn leven zinvol was door de dingen die ik deed. Frankl beschrijft echter ook twee andere vormen van zingeving. De eerste is schoonheid ondergaan, ergens van genieten en je daaraan overgeven. In het voorjaar ben ik vaak met mijn gezin de natuur in gegaan. In plaats van alle aandacht op elkaar of de gesprekken te richten, waren we meer met de omgeving bezig. Daardoor kon ik bewuster genieten."

En wat is volgens Frankl dan de derde vorm van zingeving?

"Hij schrijft over 'waardig lijden', pijn en ongemak kunnen toelaten en daarbij aanwezig kunnen blijven. Soms is een situatie gewoon verdrietig, beangstigend of vervelend. Als je dat toelaat, kun je waardig lijden, omdat je niet krampachtig probeert de emotie weg te drukken of de situatie te veranderen."