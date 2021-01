De coronacrisis lijkt geen rem te hebben gezet op de ondernemingsdrift van Nederland. In het laatste half jaar van 2020 telde de Kamer van Koophandel (KVK) meer startende ondernemingen dan een jaar eerder. Hoe beleefden deze starters hun eerste maanden? Deze week vragen we het aan Anke van de Veire, die naast haar fulltimebaan als teamleider een bedrijf in veganistische koekjes is begonnen.

Wie: Anke van de Veire (38)

Anke van de Veire (38) Bedrijf: AM V Vegan Cookies, levert brievenbuspakketjes met plantaardige koekjes

AM V Vegan Cookies, levert brievenbuspakketjes met plantaardige koekjes Gestart: november 2020

Waarom ben je dit bedrijf begonnen?

"Ik ben fulltimeteamleider bij de overheid maar ik heb altijd al een eigen bedrijf gewild. De coronacrisis zag ik als een kans om een eigen bedrijf te starten met een concept dat past bij mij en waar ik voor sta. Met mijn onderneming wilde ik een positieve impact hebben op het welzijn van mens, dier en milieu."

Hoe kwam je uit op veganistische koekjes?

"Ik ben mijn hele leven al vegetariër en ben in de loop der jaren steeds meer plant-based gaan eten. In Los Angeles proefde ik eens een chocolatechipcookie dat veganistisch was. Die was lekkerder dan welk normaal koekje met dierlijke producten dat ik ooit had geproefd. Zoiets wilde ik ook gaan verkopen. Het viel me op dat restaurants en cafés in Nederland bijna nooit veganistische alternatieven voor taart en desserts bieden. Daar wilde ik voor gaan zorgen."

“In mijn baan geef ik leiding aan 25 man en buig ik me over complexe juridische kwesties, dan is het fijn om daarnaast met iets heel anders bezig te zijn.” Anke van de Veire

Je bent gestart in coronatijd, was dat een bewuste keuze?

"Ja, met verkoop aan de horeca ben ik door de coronamaatregelen nog niet begonnen, maar ik verstuur de koekjes nu in brievenbusdoosjes. Zo kunnen mensen iemand toch een uniek cadeau geven, ook al kunnen ze niet persoonlijk langskomen. Je merkt dat daar nu meer behoefte aan is."

Wat vind je het leukst aan ondernemen?

"Het pionieren. Van het bedrijfsconcept tot de website en je merknaam, het is allemaal aan jou om te bedenken. Ik kan er mijn creativiteit in kwijt. In mijn baan geef ik leiding aan 25 man en buig ik me over complexe juridische kwesties. Dan is het fijn om daarnaast met iets heel anders bezig te zijn."

En wat is er lastig aan?

"Het financiële aspect. Je wil niets vergeten of verkeerd doen en vervolgens een aanslag op de deurmat vinden. Ik volgde webinars van de Belastingdienst voor beginnende ondernemers en er bleken best wat regels waar ik nog geen weet van had. Dat je rekening moet houden met twee soorten belastingen bijvoorbeeld: de inkomstenbelasting en de btw-aangifte."

Starterstip: werken vanuit huis Ferry Hoogerheide, startersvoorlichter bij de Belastingdienst: "Vaak denken ondernemers dat kosten voor een werkruimte in de woning aftrekbaar zijn van de belasting, maar dat is niet vanzelfsprekend het geval."

Gebruik de rekenhulp Werkruimte in de woning om te checken waar je aan toe bent.

Heb je al plannen voor de toekomst?

"Ik hoop binnenkort dus ook samen te kunnen werken met horecaondernemers. Ik heb al gesprekken gehad en op mijn product werd enthousiast gereageerd. En ik maak nu één soort koekje - mijn eigen recept salted chocolatechipcookie - maar ik wil in de toekomst meer verschillende soorten bieden."