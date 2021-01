Veel ondernemingen die onder het midden- en kleinbedrijf (mkb) vallen hebben het zwaar te verduren sinds de coronacrisis. Langdurig ziekteverzuim van personeel maakt het hen alleen maar moeilijker. Het opvullen van de gaten die vallen door verzuim vergroot de financiële schade. "Als een werkgever vervanging inschakelt, is hij dubbele kosten kwijt."

Bij bijna een kwart van de mkb'ers leeft de vrees het toenemende verzuim niet het hoofd te kunnen bieden, blijkt uit onderzoek dat Interpolis door Motivaction liet uitvoeren onder 503 mkb'ers. Ze zijn bang dat werknemers door psychische klachten, veroorzaakt door de coronacrisis, langdurig zullen uitvallen.

Uitval van werknemers leidt tot extra financiële problemen, ziet MKB-Nederland. "Als een werkgever vervanging inschakelt, is hij dubbele kosten kwijt, plus ook nog eens een hogere WW-premie als het om een flexkracht gaat. Daar zou je werkgevers niet mee moeten 'straffen'", zegt woordvoerder Mieke Ripken.

'Compensatie uitvoeringstechnisch vrijwel onmogelijk'

Ripken verwacht dat naast het ziekteverzuim ook het algemene verzuim blijft stijgen. "Niet iedereen kan thuiswerken. Mensen moeten in thuisquarantaine in afwachting van de testuitslag en melden zich ziek. Of ze moeten verzuimen omdat de scholen gesloten zijn en ze geen andere opvang voor de kinderen hebben."

MKB-Nederland pleitte na de zomer bij het kabinet voor compensatie van loondoorbetaling van werknemers die in thuisquarantaine zitten. "Die kosten zijn met name voor het mkb een groot probleem. Het kabinet heeft echter aangegeven dat zo'n compensatie uitvoeringstechnisch vrijwel onmogelijk is."

“Het aantal faillissementen valt nu nog mee, maar als de financiële steun straks wegvalt zal dat er anders uit gaan zien.” René Voets, Interpolis

Verzekeraar Interpolis ziet dat de problemen zich opstapelen voor het mkb. "Deze unieke situatie maakt onzeker. Het aantal faillissementen valt nu nog mee, maar als de financiële steun straks wegvalt zal dat er anders uit gaan zien", zegt René Voets, directeur Bedrijven bij Interpolis.

Het onderzoek van de verzekeraar laat echter ook zien dat werkgevers niet bij de pakken neerzitten. Velen onder hen geven aan de afgelopen tijd maatregelen te hebben getroffen om het risico op ziekteverzuim op lange termijn te verlagen. De populairste maatregel is het tonen van meer betrokkenheid aan werknemers (ingezet door 60 procent). Voets: "De afstand tussen werkgevers en werknemer is door het vele thuiswerken groter geworden. Hoe houd je mensen dan nog gemotiveerd? Aandacht en erkenning geven helpt."

Werkgevers niet altijd goed op de hoogte van de risico's

Het afsluiten van een ziekteverzuimverzekering kan de schade voor de werkgever helpen beperken, maar is volgens het onderzoek een minder vaak gebruikte maatregel. "Werkgevers zijn niet altijd goed op de hoogte van de risico's die men loopt door ziekteverzuim. Het aantal dagen dat een werknemer niet aan het werk kan door psychische klachten wordt bijvoorbeeld flink onderschat, blijkt uit het onderzoek. Ondervraagden schatten dat het gemiddeld om 132 gemiste dagen gaat, terwijl het in de praktijk vaak 290 dagen zijn."

Bij ziekteverzuim steken soms ook onverwachte kosten de kop op. "Werkgevers weten meestal wel wat ze moeten doen om personeel door te kunnen betalen, maar houden bijvoorbeeld geen rekening met de kosten van re-integratie na ziekte."