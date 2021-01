Een succesvol bedrijf oprichten gaat met vallen en opstaan. Gelukkig zijn er tal van boeken over ondernemen die je verder kunnen helpen. In De gouden leestip vertellen succesvolle ondernemers over het boek dat hen het meest heeft gebracht. Deze week Angela Ursem, die samen met haar zus Cathy cosmeticamerk Food for Skin oprichtte.

Ondernemer: Angela Ursem

Bedrijf: Food for Skin

Boekentips: Body and Soul van Anita Roddick en Shoe Dog van Phil Knight

Het had weinig gescheeld of de cosmeticaproducten van de zussen Ursem hadden niet in de (online) winkel gelegen. Vlak voor de officiële lancering van het merk afgelopen november waren de plastic pompverpakkingen opeens uitverkocht. Door corona, natuurlijk. Op het laatste moment vonden ze een geschikt alternatief, zodat hun jarenlange voorbereiding niet voor niets was.

Met Food for Skin verkopen schoonheidsspecialiste Cathy en merkenbouwer Angela "cosmetica zonder troep". Hun zoektocht naar huid- en milieuvriendelijke producten begon drie jaar geleden, maar leverde zo weinig op dat ze het heft in eigen handen namen. Inmiddels verkopen ze een reinigingsolie op wortelbasis, een crème van tomaten en serums met komkommer, pompoen en avocado. "Groenten zijn zo gezond dat je ze ook op de huid kunt smeren."

Je hebt twee uiteenlopende boeken gekozen. Wat hebben ze je gebracht voor jouw bedrijf?

"Toen ik natuurlijke cosmeticaproducten zocht, kon ik niets vinden dat aan mijn standaard voldeed. Ik miste vooral transparantie. De meeste merken zijn niet eerlijk over wat er écht in hun producten zit. In plaats daarvan zetten ze loze beloften op het etiket, die consumenten niet kunnen controleren omdat de ingrediëntenlijst zo moeilijk te begrijpen is. Anita Roddick heeft met The Body Shop een grote invloed gehad op de bewustwording over cosmetica. Ze beschrijft hoe je consumenten op een speelse manier bewust kunt maken en tegelijkertijd een financieel gezond bedrijf kunt runnen. Haar verhaal laat zien dat je enorm veel kunt bereiken als je drijfveren juist zijn."

“Als mensen door ons op het spoor van betere alternatieven komen en vervolgens een ander product kopen, is dat ook prima.”

Wat drijft jullie als ondernemers?

"We willen de beautyindustrie 'schoon' maken, wat betreft ingrediënten en beloften. Veel cosmeticaproducten zijn een vorm van symptoombestrijding, waarbij je een droge huid bijvoorbeeld een paar uur 'wegsmeert'. Onze producten houden de huidbarrière in balans, wat we hebben getest op een panel van dertig mensen. Nog belangrijker is dat we mensen bewust willen maken van wat ze smeren. Die missie gaat voorbij het verkopen van onze eigen producten. Als mensen door ons op het spoor van betere alternatieven komen en vervolgens een ander product kopen, is dat ook prima."

Het tweede boek gaat over sportmerk Nike. Waarom heb je dat gekozen?

"Het is een boek dat me tijdens het lezen al erg inspireerde en waar ik nu, tijdens het ondernemen, nog vaak aan terugdenk. Ook Nike was niet direct een succes, Phil Knight heeft er tien jaar hard voor moeten knokken. Je gaat als ondernemer door pieken en dalen, dat ervaar ik zelf ook. Zijn doorzettingsvermogen helpt mij vertrouwen te houden als er iets misgaat, zoals bij de levering van de pompjes. Een andere les is dat niet alles meteen perfect hoeft te zijn. Zo halen we nu nog een aantal ingrediënten van buiten Europa, omdat we als klein bedrijf geen toegang hebben tot alle leveranciers."

“Het boek Shoe Dog is handig voor alle beginnende ondernemers, omdat duidelijk wordt hoe belangrijk veerkracht en flexibiliteit zijn.”

Aan wie zou je deze boeken aanraden?

"Het boek Shoe Dog is handig voor alle beginnende ondernemers, omdat duidelijk wordt hoe belangrijk veerkracht en flexibiliteit zijn. Body and Soul is een aanrader voor ondernemers die willen weten hoe je op een no-nonsensemanier kleine veranderingen in een industrie doorvoert."