Steeds meer bedrijven verkeren in zwaar weer als gevolg van de coronacrisis. Mark Snoeijen (32), eigenaar van een bedrijf dat constructies bouwt voor evenementen, zag de bui al hangen in maart. "We waren verantwoordelijk voor de opbouw van Mud Masters, Awakenings en we zouden voor UEFA door heel Europa constructies bouwen voor het EK voetbal dit jaar."

Het gros van al deze evenementen ging natuurlijk niet door. "De machines waarmee we normaal gesproken decors bouwen stonden stil", vertelt Snoeijen. "Ik dacht al snel: met die evenementen voor 2020 komt het niet meer goed. Er was toen nog niets duidelijk over de steunmaatregelen en er heerste veel onduidelijkheid onder mijn personeel."

Hij bedacht in een mum van tijd een nieuw doel voor die stilstaande machines. "Ik draaide een webshop in elkaar voor meubelstukken. Van het overgebleven hout maakten we de eerste meubels. De creatieve tekenaars die normaal gesproken ontwerpen maken voor evenementen, ontwierpen nu meubeldesigns." Snoeijens tweede bedrijf was geboren.

Een nieuwe roeping

Händig, een meubelbedrijf specifiek gericht op thuiswerkers, bleek een gat in de markt. "Lokale media pikten het op. Dankzij die gratis publiciteit kregen we een enorme boost. Inmiddels staan we op eigen benen. Nu in de winterperiode draaien we zelfs dubbel zo veel omzet", legt hij uit. "We hebben ondertussen het bedrijf verder weten te professionaliseren."

“Ik heb gelukkig niemand hoeven ontslaan.”

Bij AXIS, zijn evenementenbedrijf, waren voor de crisis vijf mensen in dienst. "Twee van hen heb ik kunnen aanhouden binnen datzelfde bedrijf, de rest is actief voor Händig. We draaien nog steeds projecten in de evenementen, al dan niet minder, voor bijvoorbeeld theaterproducties", aldus de evenementenbouwer. "Ik heb gelukkig niemand hoeven ontslaan." Sterker nog, de kans is groot dat Snoeijen na de crisis meer personeel nodig gaat hebben om beide bedrijven draaiende te houden.

Na de crisis door

"Het meubelbouwen vind ik leuk en daar wil ik zeker na de crisis mee door", aldus Snoeijen. Toch kijkt hij ook uit naar de periode dat de evenementen weer aan gaan trekken. "Mijn hart ligt bij het bouwen van podia. Het bestcasescenario - wat hiervoor nog het worstcasescenario was - is dat we vanaf maart 2021 weer kunnen beginnen met de voorbereidingen voor evenementen."

Een tweede succesvol bedrijf opzetten midden in een crisis is niet voor iedere ondernemer weggelegd. "Mijn medeondernemers zou ik willen zeggen: er is licht aan het einde van de tunnel. Er komt echt wel weer een tijd waarin evenementen mogen plaatsvinden en de horeca weer aantrekt."