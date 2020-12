Voor ondernemen geldt: al doende leert men. In De ondernemersles delen ondernemers hoe zij zelf door schade en schande wijs zijn geworden. Deze week: Laurens van Nues, oprichter van Magnet.me, over thuiswerken en het doorbreken van de standaardnormen van de samenleving. "Ik stoor me eraan dat op heel veel plekken mensen onnodig naar kantoor moeten komen."

Ondernemer: Laurens van Nues

Laurens van Nues Opgericht bedrijf: Magnet.me

Magnet.me Ondernemersles: "Vraag je vaker af of de dingen die we doen wel normaal zouden moeten zijn."

Toen Van Nues en zijn twee medeoprichters nog in de collegebanken zaten, frustreerden zij zich over hoe moeilijk het is om als student voldoende informatie te krijgen over banen en werkgevers. Daarom richtten zij samen Magnet.me op, een platform om het voor studenten, starters en young professionals makkelijker te maken om de juiste baan te vinden. Magnet.me bestaat inmiddels acht jaar en heeft in die tijd meer dan 275.000 starters geholpen.

“De extra flexibiliteit van het thuiswerken zorgt vaak voor extra levensgeluk.”

Vanaf het moment dat je een bedrijf opricht, houd je je onbewust aan bepaalde normen uit de samenleving, merkt Van Nues op. "Maar ik vind dat we ons vaker moeten afvragen of de dingen die we doen wel normaal zouden moeten zijn." Inmiddels kijkt hij kritischer naar werkgewoontes, ook binnen zijn eigen bedrijf. Vooral de crisis en het thuiswerken zetten hem aan het denken.

Hoe zijn jouw normen door de jaren heen veranderd?

"In het begin, toen we Magnet.me oprichtten, maakte ik zeer lange dagen op kantoor, zonder pauzes en vaak met een vette hap. Ik was me er toen nog niet van bewust hoe een gezonde leefstijl invloed heeft op het werk dat ik verricht, en op mijn geluk. Gelukkig werkte ik samen met mijn twee compagnons, dus ondanks het harde werken hadden we enorm veel lol met elkaar. Maar ik had wel een erg conservatieve kijk op werken."

"Inmiddels heb ik ervaren hoe belangrijk sporten is voor mijn productiviteit. De crisis was een moment waarop mijn normen werden doorbroken, vooral als het gaat om thuiswerken en een gezonde werkomgeving. Het wordt tijd dat we allemaal eens gaan kijken naar hoe we de afgelopen jaren hebben ingevuld als het gaat om werk."

Laurens van Nues richtte Magnet.me op. Laurens van Nues richtte Magnet.me op. Foto: Laurens van Nues

Hoe zijn jouw ervaringen met thuiswerken?

"Ik stoor me eraan dat op heel veel plekken mensen onnodig naar kantoor moeten komen. Want wat bleek uit een enquête onder onze medewerkers en onze eigen observaties? Mensen waren gemiddeld juist productiever vanuit huis. En de extra flexibiliteit van het thuiswerken zorgt vaak ook voor extra levensgeluk: je kan vaker je kinderen van school halen, even lunchen met een vriend of tussendoor sporten."

"Thuiswerken betekent wel dat je meer moet investeren in teambuilding en monitoren hoe mensen in hun vel zitten, vooral als hun thuissituatie zich misschien niet ideaal leent voor thuiswerken. Zijn mensen niet eenzaam of juist te afgeleid thuis? Daarom denk ik ook dat twee à drie dagen in de week thuis en de rest op kantoor ideaal is. Dit is waar wij na de crisis met Magnet.me op gaan inzetten."

Hoe zorg je ervoor dat werknemers het kantoor als een fijne werkplek ervaren?

"Als werknemers naar kantoor komen, willen we dat het een inspirerende plek is. We willen nu een grote loungehoek creëren bij de ingang bijvoorbeeld. Daarmee stimuleren we dat mensen samen een kopje koffie gaan drinken."

Vind je het niet spannend om mensen zo vrij te laten in je bedrijf?

"Het is vrij simpel: als werkgever moet je nu verantwoordelijkheid nemen, door je werknemers verantwoordelijkheid te geven. Ook na de crisis bouw je zo een productiever en gelukkiger team en daarmee een beter bedrijf op. Als ondernemer ben ik daar alleen maar voor."