Voor ondernemen geldt: al doende leert men. Door fouten te maken of het de volgende keer anders aan te pakken kan een bedrijf tot bloei komen. In De ondernemersles delen ondernemers hoe zij zelf door schade en schande wijs zijn geworden. Deze week: Marten de Ruiter werkt voor zijn mediabedrijven Spot TV en Spraakmakend samen met het onderwijs, de overheid en het bedrijfsleven. Dat ging niet altijd vlekkeloos. "Maar ik krijg daar juist strijdlust van."

Ondernemer: Marten de Ruiter

Marten de Ruiter Opgerichte bedrijven: Spot TV, Spraakmakend

Spot TV, Spraakmakend Ondernemersles: "Leer omgaan met teleurstellingen."

Ooit dacht De Ruiter aan de slag te gaan als maatschappelijk werker. Dat liep anders. Toen hij zag hoeveel van zijn vrienden talent hadden op het gebied van video en fotograferen besloot hij een mediaplatform op te richten en zich met talentmanagement bezig te gaan houden. Spot TV en Spraakmakend zijn gericht op jonge makers uit Noord-Nederland die zich bezighouden met onder meer tv, fotografie en video.

Kun je een situatie schetsen van een moment waarop je teleurgesteld was?

"Twee jaar geleden was ik in gesprek met een onderwijsinstelling uit het noorden om een leeromgeving te creëren voor Spot TV. Het team zou vanuit de instelling begeleid en gefaciliteerd worden. We zijn goed met elkaar in gesprek gegaan en ik heb een strategie geschreven. Dat heeft mij een jaar gekost. Er lag een heel mooi plan, maar toen kwam de zomervakantie. Na de vakantie wist ineens niemand er meer wat van."

“Als je een project start, kan het alle kanten op gaan. Teleurstelling hoort daarbij.”

"Achteraf ben ik blij dat de samenwerking niet is doorgegaan. Zo zie je dus weer dat ook de minder leuke ervaringen iets goeds met zich meebrengen. Doordat ik me niet heb verbonden aan deze specifieke instellingen kwam er veel meer ruimte om met andere partijen samen te werken. Dat heeft ons uiteindelijk nieuwe kansen gebracht."

Ben je door de jaren heen beter geworden in het omgaan met teleurstelling?

"Ja, ik ziet het nu als onderdeel van het vak. Ik weet nog dat ik in het eerste jaar met een media-uitgever in gesprek was over een samenwerking. Er stonden al afspraken op papier, maar uiteindelijk kwam de uitgever de afspraken niet na. Ik betrok dat toen erg op mezelf. Achteraf weet ik dat er vaak veel meer meespeelt, zoals geld of andere belangen."

"Tegenwoordig zet ik mijn teleurstelling al snel om in een soort strijdlust. Het voelt goed als ik achteraf kan laten zien: kijk wat we hebben neergezet. Je had erbij kunnen zijn."

Hoe hou je die strijdlust vast?

"Ik heb iets met beweging. Daarom is de slogan van Spraakmakend 'Beweeg talent'. Door dingen uit te proberen breng je iets in beweging. Als je een project start, kan het alle kanten op gaan en teleurstelling hoort daarbij. Dat levert je heel veel nieuwe inzichten op. Ik blijf mezelf daar steeds weer aan herinneren en dat werkt ontzettend goed. Hierdoor wordt ondernemerschap dynamisch en spannend."