Ondernemers op de liefdesmarkt zien het aantal gebruikers sinds de coronapandemie groeien én signaleren dat onze wensen veranderen. "Sinds de eerste lockdown valt men niet meer over iets als een accent."

Sinds de coronacrisis beleeft de datingindustrie hoogtijdagen. Datingapp The Inner Circle meet sinds de start van de pandemie de hoogste cijfers ooit en op Tinder worden meer berichten verstuurd dan ooit tevoren.

"De eerste drie weken van de lockdown waren stil. Maar sindsdien is het zó druk, dat we een stop moesten zetten op aanmeldingen", vertelt Lotte Ditzel, die sinds vijf jaar eigenaresse van matchmakingbureau DTNG. is.

Ditzel ziet vanaf het begin van de lockdown dat mensen behoefte hebben aan verbinding. Volgens haar komt dit doordat we niet naar het werk, feestjes, borrels en festivals gaan en vooral veel tijd thuis doorbrengen, waar veel minder prikkels zijn.

“Er is behoefte aan een ander echt te leren kennen: met wie ben ik hier, wat hebben we gemeen?” Lotte Ditzel, eigenaresse DTNG.

DTNG. deed onderzoek naar de coronaperiode. Daaruit bleek dat 80 procent van de klanten op een vervolgdate gaat, dat aandeel is veel groter dan voorheen. "We merken dat mensen voorheen kritischer waren over lengte, looks, intellect. Sinds de eerste lockdown valt men niet meer over iets als een accent."

Ook het swipegedrag is veranderd. "Achter elke swipe zit weer een ander, dus eerst was het: hop, naar de volgende. Nu merk je echt dat er een behoefte is aan een ander te leren kennen: met wie ben ik hier, wat hebben we gemeen?"

Deze verandering merkt ook Viv van datingbureau Bij Viv op de Bank. Ze reist sinds augustus met haar tweezitsbank in de achterbak het land af. De bank zet ze neer bij mensen die op zoek zijn. Viv interviewt ze kort en zet het interview daarna op Instagram. Geïnteresseerden kunnen daar vervolgens reageren.

"Mensen willen op dit moment een 'echt' iemand", valt Viv op. "En van een platte foto op Tinder krijgt niemand een goed beeld. Bij mij zie je hoe iemand beweegt en lacht, je hoort zijn of haar stem. Daardoor zie je een mens in plaats van een vakantiekiekje van iemand op de rug van een kameel, waar je zo voorbij swipet."

'Ondernemers moeten inspelen op behoefte aan echt contact'

Nynke Nijman is seksuoloog en relatietherapeut en werkt als coach bij datingsite Lexa. Zij denkt dat een app als Tinder steeds minder gebruikt wordt voor de zoektocht naar een partner, nu de behoefte aan warmte en geborgenheid is gegroeid.

"Tinder is meer een marktplaats voor seks en vluchtig contact. Ik denk dat ondernemers in deze tijd het beste kunnen inspringen op de behoefte aan echt contact. Een uitdaging, zeker. Maar nu we alles online doen, zijn juist elementen van offline ontmoetingen essentieel voor mensen."

“Er is op dit moment geen betere branche om een onderneming in te beginnen.” Viv, oprichtster Bij Viv op de Bank

Viv heeft met de oprichting van haar bedrijf de tijd behoorlijk mee. "Er is op dit moment geen betere branche om een onderneming in te beginnen. We kunnen geen kant op: niet naar werk of de kroeg in, mensen zijn echt eenzaam, vooral ook jonge singles."

Ze denkt dat de zaken in de datingindustrie goed zullen blijven gaan, ook als de lockdowns weer tot het verleden behoren: "Er wordt voorspeld dat we in 2021 zo'n 2,5 miljoen singles zullen hebben in Nederland, dus voorlopig zal het aanpoten blijven."

Ook Ditzel probeert de drukte bij te benen: "We werken met een team van acht matchmakers. Wij coachen mensen een jaar lang persoonlijk, vandaar dat ik nieuwe matchmakers aanneem."

Zij ziet de nabije toekomst qua ondernemen in de datingbranche ook zonnig in. Ditzel: "Ik hoop dat deze pandemie een blijvende verandering teweegbrengt: dat we blijven beseffen waar het leven om draait. Liefde is verbinding, je kwetsbaar durven opstellen, communiceren en diepgang."