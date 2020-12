Een succesvol bedrijf oprichten gaat met vallen en opstaan. Gelukkig zijn er tal van boeken over ondernemen die je verder kunnen helpen. In De gouden leestip vertellen succesvolle ondernemers over het boek dat hen het meest heeft gebracht. Deze week Walter Morriën, die samen met Corné van Drogenbroek De Koffiejongens oprichtte.

Ondernemer: Walter Morriën

Walter Morriën Bedrijf: De Koffiejongens

De Koffiejongens Boekentip: De Alchemist van Paulo Coelho

Met een abonnement van De Koffiejongens zit je nooit meer zonder koffie. Afhankelijk van de hoeveelheid kopjes die je per dag drinkt, vallen er elke maand genoeg cups in de brievenbus. De koffie heeft duurzame keurmerken en zit in een biologische afbreekbare verpakking.

De oude studievrienden Morriën en Drogenbroek timmeren al vijf jaar aan de weg met de koffiecups. Daarvoor werkte Morriën in marketing en productmanagement bij Ziggo en ING. Hij zegde zijn baan op voor zijn eigen bedrijf. "We hebben de nodige tegenslagen geïncasseerd."

Waarom heb je dit boek gekozen?

"Ik ben erg doelgericht en heb niet altijd oog voor de weg ernaartoe. Het boek gaat over een herder die een visioen krijgt dat hij een schat moet zoeken in Egypte. Hij laat alles achter, gaat op reis en geniet daar enorm van."

“Soms moet je een omweg nemen om je doel te bereiken.”

"Toen we met De Koffiejongens begonnen, wilden we de koffie verpakken in biologisch afbreekbare cups. Dat heeft een paar jaar geduurd, waarin we steeds stappen in die richting hebben gezet. Het is de kunst ook te genieten van die kleine successen. De tweede les van het boek zit in tegenslagen incasseren. De herder verliest tijdens zijn reis zijn kudde en zijn geld, maar hij staat steeds weer op."

Hoe pas je dat toe in jouw bedrijf?

"Een onderneming beginnen is niet zo moeilijk, je hebt een idee en je gaat aan de slag. Maar dan loop je tegen allerlei dingen aan. Bij ons ging er op de eerste dag al van alles mis met de levering van verzendkarton. Daarna hadden we een probleem met de kwaliteit van de capsules, die toen nog van hard plastic waren gemaakt. Dan kun je bij de pakken neer gaan zitten, of je rug rechten en weer doorgaan."

Hebben jullie op het punt gestaan om te stoppen?

"Misschien even in het begin. Ik had mijn baan opgezegd voor De Koffiejongens, terwijl ik dat eigenlijk niet kon betalen. Elke maand hoopte ik dat ik mezelf salaris kon uitkeren, maar dat lukte niet omdat er steeds onvoorziene kosten waren."

"Toen ik ernaast tijdelijk interim-werk ging doen, kreeg ik meer rust en liep het bedrijf ook beter. Doordat ik wat afstand nam, kon ik er meer van genieten. Soms moet je een omweg nemen om je doel te bereiken."

Zijn er dingen die je anders zou doen?

"De hoofdpersoon van het boek geeft in het begin alles op om zijn reis te beginnen. Dat zou ik niet snel doen. Ik heb een huis en een gezin, dat laat ik niet zomaar achter."

Aan wie zou je het boek aanraden?

"Aan iedereen die met oogkleppen op alleen maar doelgericht bezig is. Jezelf doelen stellen en daarnaartoe werken is goed, want zonder doel ben je aan het dolen. Maar er is meer dan die stip op de horizon."