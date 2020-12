Steeds meer bedrijven verkeren in zwaar weer als gevolg van de coronacrisis. Ook de theaterbranche wordt hard getroffen door de aanhoudende maatregelen. Wiebren Buma, directeur-bestuurder van Cultuur Kwartier Sneek, maakt zich grote zorgen over het voortbestaan van zijn instelling.

"Wij smeken de overheid om perspectief. Over de toekomst van Cultuur Kwartier Sneek kunnen we kort zijn. 2020 redden we wel, maar als dit zo doorgaat wordt 2021 de grootste uitdaging ooit."

De directeur-bestuurder stelt alles in het werk om voortbestaan van de organisatie te kunnen garanderen. "Ik heb tijdelijke contracten niet verlengd. We draaien veel op vrijwilligers en hebben een klein team. Als ik nog verder ga snijden in het team, haal ik cruciale functies uit mijn organisatie."

'Soepele steun en meer duidelijkheid hardst nodig'

Wat Buma nodig heeft van de overheid is een soepele NOW 3-regeling - een sterke tegemoetkoming in de loonkosten van het personeel. "Ik hoop dat deze niet te veel wordt afgebouwd." Verder is huur een grote kostenpost voor de Friese instelling. "Als de gemeente de huren zou kwijtschelden van onze locaties, zouden we al een heel eind zijn."

“We kennen de spagaat van de overheid, maar voor ons is er geen pijl op te trekken nu.”

Meer duidelijkheid over de toekomst is ook van groot belang. "We kennen de spagaat van de overheid, maar voor ons is er geen pijl op te trekken nu. Het is voor het publiek ook vervelend om een kaartje te kopen en dat de voorstelling telkens wordt verschoven. Voor de relatie met ons publiek is dat ook niet goed."

Het dichtgooien van Cultuur Kwartier Sneek zou volgens Buma geen oplossing zijn. "Het theater staat er pas sinds 2012. Het loopt enorm goed. We bedienen niet alleen onze eigen gemeente, maar eigenlijk heel West-Friesland. Waarom zou je dat weghalen?" 2019 was het mooiste jaar ooit voor Cultuur Kwartier Sneek qua bezoekersaantallen. "We hebben een enorme groei doorgemaakt."

Spelen voor dertig mensen mag, maar kan niet altijd

Op dit moment mogen er maar dertig mensen aanwezig zijn in het theater. Cultuur Kwartier Sneek probeert door te draaien waar mogelijk, maar wenselijk is het niet. "Het doet toch iets voor de sfeer. Bij bijvoorbeeld cabaret is interactie met het publiek noodzakelijk." Logischerwijs kunnen veel shows niet doorgaan voor dertig mensen. "Het Noord Nederlands Orkest komt wel spelen, ook voor dertig mensen. Maar het is totaal niet rendabel. Zij kunnen het doen omdat ze gesteund worden door de overheid."

Ondanks de zorgen voor de toekomst, neemt Buma de overheid niets kwalijk. "De voortvarendheid waarmee gehandeld is, daar kan ik alleen maar positief over zijn. De NOW-pakketten zijn in een noodvaart opgetuigd; petje af. Binnen een paar dagen na de aanvraag stond het geld op de rekening."

'We moeten niet massaal gaan omscholen'

Laten we de cultuursector koesteren, geeft Buma mee als boodschap. "We blijven als volkje behoefte hebben aan kunst; een spiegel op de maatschappij, maar ook vertier. We hebben de acteurs nodig, de muzikanten, de lichttechnici, de toeleveranciers. Allen die zichtbaar en onzichtbaar om deze sector heen zwermen."

"Wij noemen dit een keten. Die moeten we in stand houden. Er is geen podium zonder maker en andersom." De crisis is immers tijdelijk van aard, stelt hij, en dat moet niet vergeten worden. "We moeten oppassen dat we niet vanuit een kramp ons massaal gaan omscholen."