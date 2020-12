Een succesvol bedrijf oprichten gaat met vallen en opstaan. Gelukkig zijn er tal van boeken over ondernemen die je verder kunnen helpen. In De gouden leestip vertellen succesvolle ondernemers over het boek dat hen het meest heeft gebracht. Deze week Manon van Essen, die groentepizzabedrijf Magioni oprichtte.

Ondernemer: Manon van Essen

Manon van Essen Bedrijf: Magioni

Magioni Boekentip: The Secret: het geheim van voorspoed en geluk van Rhonda Byrne

Het genot en gemak van pizza, maar dan zonder de ongezonde nasmaak; dat is waar Magioni voor staat. Wat begon als een guilty pleasure voor fitgirls, is inmiddels een manier om kinderen (én volwassenen) meer groenten te laten eten. Ook verstokte diepvriespizza-eters gaan in steeds grotere getalen om.

Het is veel meer dan wat oprichter Van Essen voor ogen had toen ze in 2012 wilde inspelen op de trend van gezond eten. Ze had net de app Handwriter verkocht, waarmee handgeschreven letters worden omgezet in digitale versies. De nieuwe ideeën in haar hoofd buitelden alweer over elkaar heen. De groentepizza was hier één van.

Van Essen werkte een tijd lang in een pizzeria om de kneepjes van het deeg te leren. Na een paar jaar productontwikkeling en leuren met de groentepizza's lagen ze in 2016 in het schap bij Albert Heijn. In 2018 volgde de chique Britse supermarktketen Waitrose en inmiddels zijn de pizza's ook in België verkrijgbaar. Vorig jaar kocht Dr. Oetker een meerderheidsaandeel in het bedrijf, waarmee Van Essen op haar 31e miljonair werd. "Als je groot denkt, trek je grote dingen aan."

De wet van de aantrekkingskracht?

"Precies! Als je positief bent, trek je positiviteit aan. Ik heb The Secret gelezen rond mijn vijftiende en het heeft mijn leven echt veranderd. Toen ik jong was, dacht ik veel in beperkingen. Door het boek zag ik dat alles mogelijk is, als je het maar voor je ziet. Daar ben ik heel bewust naartoe gaan werken. Ik ben veel groter gaan denken."

Was dat miljonair worden op je 31e?

"Niet per se, al wil ik wel dat Magioni het grootste pizzamerk ter wereld wordt. Ik kom uit een gewoon gezin en had nooit gedacht dat ik iets zou kunnen doen dat heel groot zou kunnen worden. Toen ik dat boek had gelezen, ben ik het gewoon gaan proberen."

Hoe pas je dit 'geheim' toe in jouw bedrijf?

"Als iets moeilijk lijkt, dan denken we dat het lukt en meestal lukt het dan ook. Voor mij was het echt een mijlpaal dat onze pizza's bij Waitrose kwamen te liggen. Van tevoren zei iedereen: 'Dat lukt nooit, dan moet je een grote zak met geld meebrengen en connecties en ervaring hebben.' We hebben het geprobeerd zonder dit alles en het is gelukt."

“Je moet keihard werken en het is ook wel handig als je daar wat cijfers en zakelijk inzicht bij hebt.”

Is dat alleen te danken aan positiviteit?

"Je moet natuurlijk ook een heel goed product hebben en de capaciteit om het snel en grootschalig aan te bieden. De strekking van het boek is dat als je er alleen al in gelooft, het vanzelf komt. Zo werkt het niet helemaal. Je moet keihard werken en het is ook wel handig als je daar wat cijfers en zakelijk inzicht bij hebt."

Aan wie zou je het boek aanraden?

"Aan iedereen die bij zichzelf weleens merkt dat ze te klein denken, of dat ze niet door een bepaalde barrière durven heen te denken. Als je ergens een obstakel hebt, op welk vlak dan ook - sport, voeding, werk of een relatie - dan zou ik dit boek gewoon eens lezen met een open blik. Als ik van bloemkool pizza kan maken, kan alles."