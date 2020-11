Steeds meer bedrijven verkeren in zwaar weer als gevolg van de coronacrisis. De 26-jarige Cassandra van den Berg runt Uil Topia, waar ze uilen en roofvogels traint om deze in te zetten voor educatieve doeleinden. De toekomst van het bedrijf is onzeker.

"Ik geef lessen en workshops op bijvoorbeeld scholen, verzorgingstehuizen en naschoolse opvang. Voor extra inkomsten draai ik af en toe ook bruiloften - iets minder educatief - waarbij mijn vogels bijvoorbeeld de ringen dragen."

Bij al haar doelgroepen viel het afgelopen jaar een stuk minder geld te verdienen door de coronamaatregelen. "Vanaf maart zaten de scholen en verzorgingstehuizen natuurlijk compleet dicht. Ook nu merk ik dat mensen nog steeds terughoudend zijn met boekingen."

“Niet alleen de horeca heeft het zwaar, wij óók.”

De verliezen zijn groot voor de vogeltrainer. "Normaal verdiende ik zo'n 500 tot 1.000 euro per opdracht. We draaien nu 10.000 euro verlies per kwartaal." Tussendoor kreeg Van den Berg ook nog te kampen met een herniaoperatie. "Toen we in de zomer weer wat meer mochten doen, kon ik zelf niks. We hebben wel een paar workshops en kinderfeestjes kunnen draaien, maar dat weegt niet op tegen normale jaren."

'Te weinig oog voor de dierenbranche'

Van den Berg heeft geprobeerd steun te krijgen van de overheid, maar dat was tevergeefs. "Als dierenbedrijf is het lastig om een buffer op te bouwen. De kleine buffer die ik had, moest ik van de overheid eerst opmaken. Maar dat zegt niet zo veel, want onze uitgaven zijn heel variabel. De ene keer zijn er meerdere dieren ziek en moet je honderden euro's uitgeven bij de dierenarts, de andere keer valt het wel mee."

De overheid heeft te weinig oog voor de dierenbranche, stelt ze. "Niet alleen ik, maar ook veel collega's in de dierenwereld hebben het moeilijk. De dierentuinen moeten verplicht dicht. Zij hebben niets aan een bijdrage van 4.000 euro. Dat gaat alleen al op aan de voeding van de dieren. Hier zouden aparte berekeningen voor moeten komen", vindt ze.

De regels voor dierenhouders vindt ze sowieso onduidelijk. "De ene keer vallen we onder het kopje 'dierentuin', de andere keer niet. Dan komen ze met allemaal steunpakketten voor de horeca omdat die het zo zwaar heeft. Maar niet alleen de horeca heeft het zwaar, wij óók." Ze hoopt dan ook dat de overheid komt praten met mensen uit haar branche.

'Desnoods ga ik post bezorgen om overeind te blijven'

Zich laten omscholen of een nieuwe baan zoeken? Dat ziet Van den Berg niet zitten. "Ik heb veertien roofvogels die ik moet verzorgen. Die kan ik niet in de steek laten."

In januari 2021 bestaat Uil Topia vijf jaar. Voorlopig zullen de cijfers nog even rood blijven voor Van den Berg. "Ik houd mijn hart vast voor de winterperiode. Mensen boeken dan sowieso minder en wij hebben ook nog eens te maken met maatregelen omtrent vogelgriep", legt ze uit.

"Maar ik ga koste wat het kost door. Al moet ik smeken bij mijn beste vrienden om geld, dit bedrijf laat ik niet zomaar ten onder gaan. Desnoods ga ik een ochtend per week post bezorgen. Al kan dat nu nog niet in verband met het herstel van mijn hernia."