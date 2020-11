Voor ondernemen geldt: al doende leert men. Door fouten te maken of het de volgende keer anders aan te pakken kan een bedrijf tot bloei komen. In De ondernemersles delen ondernemers hoe zij zelf door schade en schande wijs zijn geworden. Deze week: Iwein Fuld over zijn eigenwijze karakter en de invloed daarvan op zijn twee bedrijven Squads en De Voedselboskabouters.

Ondernemer: Iwein Fuld

Iwein Fuld Opgerichte bedrijven: Squads, De Voedselboskabouters

Squads, De Voedselboskabouters Lesson learned: "Luister naar jezelf, maar vooral ook naar anderen"

Zeven jaar geleden richtte Fuld het bedrijf Squads op, een platform dat klanten helpt om een team van softwaredevelopers te vinden. Na een stressvolle periode ontwikkelde hij een burn-out en besloot hij meer tijd in de buitenlucht door te brengen. Hij richtte De Voedselboskabouters op, waarmee hij een community rondom commerciële voedselbossen creëert. Beide bedrijven zijn online platforms en werknemers werken veel op afstand met elkaar.

Hoewel de twee bedrijven inmiddels goed lopen, volgde de weg naar succes niet altijd het rechte pad. Fuld valt naar eigen zeggen binnen de categorie eigenwijze ondernemers.

"En dat is een enorme valkuil voor ondernemers als ik. Ik denk vaak dat iets op een bepaalde manier werkt en dan zie ik niet goed meer dat ik het mis heb." Als gevolg daarvan nam hij in het verleden soms een verkeerde afslag.

Welke verkeerde afslag heb je vanwege je eigenwijze karakter genomen?

"Bij Squads had ik aan het begin in mijn hoofd dat we een matchingplatform zouden zijn voor klanten en softwareteams, een beetje vergelijkbaar met Tinder eigenlijk. Die teams zouden zichzelf wel regelen en verkopen. Ik zei dan tegen de klant: 'Hier zijn de teams, zoek er maar een uit.' Maar hoe weet een klant welk softwareteam ze moeten kiezen? Ze hebben daar helemaal geen ervaring mee."

"Een tijd geleden nam ik een nieuwe salesmanager aan. Hij bracht een klant mee die op ons platform volledig werd overdonderd door alle teams die met hem in dialoog gingen. De salesmanager zei toen tegen me dat hij zo niet met klanten wil omgaan en werd ontzettend boos."

“Ik hield me te veel vast aan mijn eigen idee van hoe het platform moest zijn. En ik heb jarenlang niet doorgehad dat we verkeerd bezig waren.”

"Ik hield me te veel vast aan mijn eigen idee van hoe het platform moest zijn en daardoor hadden we weinig betalende klanten. Ook de teams waren ontevreden. We moesten expliciet de dialoog gaan controleren en de klant veel meer begeleiden. Dat werkt nu goed. Toch heb ik jarenlang niet doorgehad dat we verkeerd bezig waren."

Op wat voor manier hou je nu rekening met je eigen valkuil?

"Ik heb geleerd om anderen meer te betrekken in beslissingen nemen. Ik ben zelf ongeduldig en wil snel knopen doorhakken. Dat is soms niet handig want dan is er niet goed over nagedacht. Nu probeer ik veel meer geduld op te brengen om naar andere mensen te luisteren en om samen na te denken over wat de beste oplossing is. Er komt dan meestal een veel beter resultaat uit rollen."

"Toen ik mijn nieuwe bedrijf de Voedselboskabouters oprichtte, heb ik me ook expres wat meer afzijdig gehouden en heb ik anderen meer betrokken. Het resultaat is dat we nu al veel sneller groeier in vergelijking met Squads."

Brengt jouw karaktereigenschap je ook iets positiefs in de ondernemerswereld?

"Ik denk dat veel ondernemers wel eigenwijs zijn. Je moet sowieso brutaal zijn om zomaar een bedrijf te beginnen. Ik denk dat veel ondernemers in het begin misschien wel een beetje misplaatst vertrouwen hebben in zichzelf. Toch is daar ook iets goeds over te zeggen. Door je eigen plan te trekken kom je ergens en dat stimuleer ik heel graag."

Waarom vind jij ondernemen nog steeds zo leuk?

"Juist de onzekerheid vind ik aantrekkelijk. Ondernemen is eigenlijk niets anders dan het inschatten en kwantificeren van risico's. Dat is wat het leven interessant maakt. Als je vanaf nu zou weten hoe elke dag de komende tien jaar van je leven eruit gaat zien, dan word ik daar niet warm van."