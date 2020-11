Een succesvol bedrijf oprichten gaat met vallen en opstaan. Gelukkig zijn er tal van boeken over ondernemen die je verder kunnen helpen. In De gouden leestip vertellen succesvolle ondernemers over het boek dat hen het meest heeft gebracht. Deze week Taco Carlier, die samen met zijn broer Ties het fietsenmerk VanMoof oprichtte.

Ondernemer: Taco Carlier

Taco Carlier Bedrijf: VanMoof

VanMoof Boekentip: Shoe dog: A Memoir by the creator of Nike van Phil Knight

Het is een droom die schuurt aan het megalomane: over dertig tot veertig jaar in San Francisco, New York, Tokio en Londen net zo veel mensen aan het fietsen hebben als in Amsterdam. Voor minder doen Taco en Ties Carlier, oprichters van het fietsenmerk VanMoof, het niet. Sinds 2009 timmeren ze aan de weg met de productie en distributie van 'gewone' en elektrische fietsen. Sinds dit voorjaar verkoopt VanMoof alleen nog elektrische fietsen.

In de jaren voor VanMoof leerden de broers de (internationale) fietsenmarkt kennen als hun broekzak. Als industrieel ontwerper was Taco gefascineerd en geïnspireerd door de vouwfiets Strida, die begin jaren tachtig werd bedacht door een Britse uitvinder. Vanuit Taiwan vond deze tweewieler met driehoekig frame via de Carliers zijn weg naar Nederlandse forenzen.

Waarom heb je dit boek gekozen?

"Het is herkenbaar, inspirerend en troostend. Ik lees veel ondernemersverhalen, maar dit boek steekt er met kop en schouders bovenuit, ik heb het inmiddels zo'n zes of zeven keer gelezen. We hebben het zelfs een tijdje aan elke nieuwe medewerker gegeven, zodat ze de sfeer en werkwijze van ons bedrijf snappen. Het gaat om blijven geloven in waar je mee bezig bent. En niet opgeven."

“Wij willen onze medewerkers stimuleren fouten te maken en te kijken wat eruit komt.”

Wat hebben fietsen met sportschoenen te maken?

"De oprichter van Nike begon met het importeren van Tiger-sportschoenen uit Japan. Hij liep tegen dingen aan die wij ook hebben meegemaakt. We kregen bijvoorbeeld weleens toezeggingen voor leveringen die niet, of pas veel later, kwamen. Dat overkwam Knight ook, alleen had hij nog geen e-mail. Hij wachtte in de jaren zestig soms maandenlang op een container met schoenen. Een paar keer zat hij zo aan de grond dat hij zijn hand moest ophouden bij vrienden en familie."

Zijn jullie ook bijna failliet gegaan?

"In de beginjaren hebben we geld geleend van vrienden en familie. Later hebben we investeringen binnengehaald via een crowdfundingcampagne. Als je opereert op het randje van wat mogelijk is, ga je weleens onderuit."

Van fouten leer je?

"Absoluut, dat is de andere les uit het boek: fail harder. Mislukte experimenten wijzen de weg naar succes. Nike begon als een uitvindersmerk, medeoprichter Bill Bowerman zocht jarenlang naar de chemische samenstelling voor een optimaal verende zool."

"Wij willen onze medewerkers stimuleren fouten te maken en te kijken wat eruit komt. Onze eerste tv-commercial werd in de zomer verboden in Frankrijk, omdat we de auto-industrie in een slecht daglicht zouden stellen. Daar waren we niet op uit, maar na het verbod zijn we met een gestrekt been de discussie ingegaan. Dat heeft ons wereldwijd veel media-aandacht opgeleverd."

Zijn jullie fietsen niet te duur voor veel mensen?

"Onze fietsen zijn goedkoper dan een gemiddelde e-bike, voor 2.000 euro heb je nog geen elektrische Batavus of Gazelle. De e-bike die het meest op die van ons lijkt, van het Zwitserse merk Stromer, kost 8.000 euro."

"Bovendien zijn e-bikes een uitkomst voor grote steden met hoogteverschillen en zomerse hitte. In New York is het makkelijk drie kwartier fietsen van Manhattan naar Brooklyn, en in San Francisco heb je veel heuvels. We willen het voor mensen in zulke verschillende omstandigheden vanzelfsprekend maken om te fietsen."