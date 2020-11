Steeds meer bedrijven verkeren in zwaar weer als gevolg van de coronacrisis. Met name de evenementenbranche heeft het zwaar te verduren. Artistiek directeur Shirin Mirachor van MONO, een club en presentatieruimte in Rotterdam, maakt zich grote zorgen.

In maart dacht Mirachor (32) nog dat ze MONO slechts voor een weekendje moest sluiten. Dat was vervelend, maar te overzien. "Nu is het bijna winter en hebben we al onze reserves erdoorheen gedraaid. We konden in de zomer geen buffer opbouwen. Ik denk dat we het niet heel lang meer gaan volhouden."

“Je kunt het niet rijmen met dat je wel mag vliegen en dat de sportscholen open zijn.”

Het kwam hard aan toen de club een aantal weken terug opnieuw moest sluiten. "Met name omdat er geen perspectief is. Je kunt het niet rijmen met dat je wel mag vliegen en dat de sportscholen open zijn. Grote partijen die geld hebben voor lobby krijgen de bizarste dingen voor elkaar. Wij hebben dat niet. Het is moeilijk om iets waar je tien jaar naartoe hebt gewerkt te zien verdampen."

'Zeven keer meer werkgelegenheid dan KLM'

Mirachor heeft wel begrip voor de maatregelen die het nachtleven nu hard treffen, maar denkt ook dat de overheid de functie van het nachtleven en de gevolgen van de maatregelen onderschat. "Wij nemen taken van de overheid over die zij laten liggen. MONO is een thuis voor veel mensen die, doordat ze hoge huren betalen, überhaupt niet de luxe hebben om over een extra werk- of woonruimte te beschikken."

"Het is een plek voor alternatieve stemmen in de maatschappij. Beginnende kunstenaars, die niet naar de kunstacademie kunnen, mogen hier experimenteren. We maken educatieve programma's gericht op het Midden-Oosten en Noord-Afrikaanse jongeren. En we bieden werkgelegenheid", benadrukt ze. "Ik had uitgerekend dat wij zeven keer meer werkgelegenheid bieden in verhouding tot de winst dan KLM."

Artistiek directeur Shirin Mirachor. (Foto: eigen archief)

Nachtleven op 1,5 meter

"In de zomer, toen we open mochten, gingen mensen op de stoel dansen", vertelt Mirachor. "Je zoekt in het nachtleven het fysieke contact, maar ik denk dat mensen tot veel concessies bereid zijn om samen met elkaar in een ruimte te zijn. Laatst hadden we een talk georganiseerd, met de stoelen 1,5 meter uit elkaar. Dat werkte prima."

MONO gaat ervan uit dat de lockdown voor de horeca in totaal drie maanden zal duren. "We hopen in de tussentijd de transformatie te maken van horecaplek naar een cultureel instituut. Als dat formeel lukt, kunnen we meer op subsidie steunen. En ook omdat we veel meer zijn dan alleen horeca, maar door de gemeente nu niet zo gezien worden."

Mirachor hoopt op meer duidelijkheid van de overheid. "Die onzekerheid is het ergst. Je weet niet waarop je je moet richten nu. Als ze zeggen dat we moeten sluiten en ons tot die tijd geen zorgen hoeven maken over huur, dan kun je nadenken over de toekomst. Nu worden we afgeleid door dagelijkse stress."