Voor ondernemen geldt: al doende leert men. Door fouten te maken of het de volgende keer anders aan te pakken kan een bedrijf tot bloei komen. In De ondernemersles delen ondernemers hoe zij zelf door schade en schande wijs zijn geworden. Deze week: Nick Bortot, oprichter van beleggingsplatform BUX.

BUX De ondernemersles: "Vertrouwen winnen is zeer belangrijk."

Bortot is al meer dan twintig jaar ondernemer. Hij was vanaf het begin betrokken bij miljardenbedrijf BinckBank, waar hij onder de vleugels werd genomen van de twee oprichters. Na twaalf jaar besloot Bortot het heft in eigen handen te nemen en voor zichzelf te beginnen. Hij startte BUX, een beleggingsplatform waarop klanten via een app eenvoudig kunnen beleggen op de korte en lange termijn.

"Toen ik bij BinckBank wegging en voor mezelf begon dacht ik: ik zet de deur open en iedereen doet wel met me mee. Maar dat viel eigenlijk best wel tegen." Bortot had het belang van vertrouwen winnen en overtuigingskracht onderschat.

Hoe merkte je dat vertrouwen winnen zo belangrijk is?

"In het begin huurde ik een kantoor in Amsterdam bij een bevriend fintechbedrijf. Ik had een bureau, een laptop en een telefoon. Dat was het eigenlijk wel. Ik had een lijstje gemaakt van mensen die ik graag in mijn bedrijf wilde hebben. Die kwamen langs, en dropen vervolgens één voor één af. Ze zagen het toch niet zitten allemaal, in zo'n klein kantoortje. Dat was toch wel even wat anders als je het vergelijkt met iemand op de Zuidas met een mooi kantoor, een secretaresse en alles erop en eraan."

“Ik zag in dat je in het begin je verhaal soms wat moet aandikken om echt overtuigend te zijn.”

"Toen vroeg ik aan mijn vrienden of ik de vergaderkamer mocht gebruiken, een kamer die heel groot en mooi was. Ook huurde ik een reclamebureau in dat ik een presentatie liet maken. Ik nodigde vervolgens iemand uit die ik heel graag aan boord wilde hebben bij BUX. Ik begon mijn verhaal, en na drie slides zei hij: 'Waar kan ik tekenen?'"

"Zo zag ik in dat je in het begin je verhaal soms wat moet aandikken om echt overtuigend te zijn. Op die manier haal je mensen aan boord."

Een goede uitstraling en een mooi kantoor helpen daar dus bij. Maar hoe kun je overtuigend zijn op andere vlakken?

"Vooral heel veel oefenen is belangrijk. Sommige mensen zijn zelfverzekerd en houden zonder te oefenen een pitch. Maar die pitch is dan toch vaak een stuk minder goed dan ze denken."

"Ga voor de spiegel staan. En oefen je verhaal ook voor vrienden en bekenden, want een goed verhaal komt er niet in één keer vloeiend uit. Als je investeringen wil ophalen of medewerkers aan je bedrijf wil binden, dan moet je echt een goede presentatie voorbereiden."

Je bedrijf is flink gegroeid in de afgelopen jaren. Heb je nu nog steeds iets aan je eigen les?

"Ondanks dat het heel goed gaat met het bedrijf, gaat er meer geld uit dan er binnenkomt. We zijn een groeibedrijf. Dat houdt in dat we altijd op zoek zijn naar investeringsgeld. Ik pitch daarom nog steeds elke week voor investeerders. Nog steeds zijn die overtuigingskracht, strakke pitch en een goed verhaal zeer belangrijk."

Heb je er geen spijt van dat je een groot bedrijf hebt verlaten en voor jezelf bent begonnen?

"Een eigen onderneming starten is het mooiste wat er is. Zeven jaar geleden zat ik daar in mijn eentje op een kantoor van 9 vierkante meter. Inmiddels hebben we 350.000 klanten in negen landen in Europa. Ik vind het waanzinnig om te zien hoe beleggen vroeger werd gezien als iets engs, terwijl het er nu gewoon bij hoort. Het geeft me extreem veel voldoening om te zien dat mensen die jaren geleden zijn begonnen met beleggen er nu financieel zo goed bij staan."