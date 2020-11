Een succesvol bedrijf oprichten gaat met vallen en opstaan. Gelukkig zijn er tal van boeken over ondernemen die je verder kunnen helpen. In De gouden leestip vertellen succesvolle ondernemers over het boek dat hen het meest heeft gebracht. Deze week Do de Heij, die samen met haar zus Tessel het biermerk Gebrouwen door Vrouwen oprichtte.

Ondernemer: Do de Heij (rechts op de foto)

Do de Heij (rechts op de foto) Bedrijf: Gebrouwen door Vrouwen

Gebrouwen door Vrouwen Boekentip: Built to Last: Successful Habits of Visionary Companies van Jim Collins en Jerry I. Porras

Gebrouwen door Vrouwen is een klassiek voorbeeld van een uit de hand gelopen hobby. Toen een van de zelfgebrouwen biertjes van Do en Tessel de Heij in 2013 in handen kwam van een kroegbaas, moest en zou hij het op de tap krijgen. Aanvankelijk zagen de zussen het niet zo zitten, want wat bleef er dan over van hun hobby? Maar de café-eigenaar bleef net zo lang bellen tot ze in een kleine brouwerij 50 liter maakten en verkochten.

Na een jaar te hebben bijgeklust als bierbrouwers, zeiden de vrouwen hun baan op. Na drie maanden fulltime ondernemen konden ze zichzelf uitbetalen en inmiddels worden de bieren in zeshonderd kroegen en zevenhonderd supermarkten verkocht. Dit jaar zijn er al een slordige twee miljoen van hun biertjes verkocht.

“We hebben best vaak 'nee' gezegd tegen proeverijen bij grote bedrijven, omdat we die saai vonden.”

Waarom heb je dit boek gekozen?

"Sinds we zijn begonnen, zijn er honderden biermerken bij gekomen. Hoe zorg je er dan voor dat jouw bedrijf blijft bestaan?"

"Een van de tips hierover uit dit boek is dat ondernemen over meer gaat dan winst. Dat vinden wij ook. We ondernemen niet per se voor het geld, maar omdat we er energie van krijgen. Ondertussen hebben we zelf ook een boek geschreven waarin we vooral vertellen hoe leuk het is om te ondernemen."

Dat klinkt niet als een gangbaar uitgangspunt?

"Nee, dat klopt. De meeste managementboeken en coaches hebben het over strategie en zo snel mogelijk zo veel mogelijk winst maken. Er is weinig te vinden over hoe je het leuk houdt."

"In dit boek gaat het over dicht bij de kernwaarden van je bedrijf blijven. Je mag alles aan je bedrijf veranderen, behalve de dingen waar je in gelooft. Bij ons is dat lol hebben. Je onderneemt toch vooral omdat je het leuk vindt?"

Hoe houd je lol in ondernemen?

"We hebben ons team wat kleiner gemaakt ten opzichte van vorig jaar, zodat we alles samen kunnen blijven doen. We concentreren ons op de projecten die we aankunnen en leuk vinden. Daarom doen we bijvoorbeeld geen export en hebben we geen alcoholvrij bier."

"Ook hebben we best vaak 'nee' gezegd tegen proeverijen bij grote bedrijven, omdat we die saai vonden, maar we hebben wel weer gratis op Lowlands gestaan, omdat we dat leuk vonden. En hoewel het inmiddels veel lucratiever is om onze eigen ketels te kopen, doen we dat niet omdat we geen zin hebben in de complexiteit die het runnen van een brouwerij met zich meebrengt."

Betekent dat scherp kiezen?

"Nee hoor, een andere tip in het boek is namelijk dat het altijd 'en en' is en nooit 'of of'. Dat bracht onze moeder ons al bij; ze hamerde erop dat het allebei kan. Je kunt én winst maken én lol maken én duurzaam ondernemen, je hoeft niet een van die dingen op te offeren voor de ander. Je kunt én een lekker biertje op de markt brengen én een shampoo maken met de HEMA, al kostte dat laatste wel meer geld dan het opleverde."

Biershampoo?

"Shampoo met hopextract en vlierbloesem, die ook in het bier zitten. In het voorjaar lag het bier-shampoopakket bij alle HEMA's. We hebben zo om onszelf gelachen."

"Bij het opzetten van het bedrijf waren we een beetje tegen roze, omdat het niet te wijverig mocht worden. En dit is echt helemaal doorgeslagen naar de andere kant. Het is roze en het is shampoo en helemaal over the top."