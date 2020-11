Voor ondernemen geldt: al doende leert men. Door fouten te maken of het de volgende keer anders aan te pakken kan een bedrijf tot bloei komen. In De ondernemersles delen ondernemers hoe zij zelf door schade en schande wijs zijn geworden. Deze week: Quinten Selhorst, medeoprichter van deelscooterbedrijf Felyx. "Dingen lopen altijd anders dan je wilt."

Ondernemer: Quinten Selhorst

Quinten Selhorst Opgerichte bedrijven: Felyx

Felyx De ondernemersles: "Wees extreem flexibel op de korte termijn, focus altijd op schaalbare oplossingen voor de lange termijn."

In veel steden kun je niet meer om de Felyx-deelscooters heen. Waar het bedrijf drie jaar geleden nog maar net was gestart en druk bezig was met het uitwerken van het bedrijfsconcept, zijn de elektrische scooters nu te vinden in onder meer Amsterdam, Rotterdam en Brussel. Het bedrijf is hard gegroeid. "We zitten in zeven steden en we hebben inmiddels een team van meer dan zeventig collega's."

Hoeveel flexibiliteit erbij komt kijken om een bedrijf groot te maken, had Selhorst onderschat. "Ik sprak laatst met Harald Swinkels, medeoprichter van de Nederlandse Energie Maatschappij, en die verwoordde het heel treffend: een bedrijf snel opschalen kun je vergelijken met een 200 meter sprint waar ondertussen allerlei mensen je proberen onderuit te schoffelen."

"Hier sluit ik me helemaal bij aan, zo voel het echt. Je heb een grote mate van probleemoplossend vermogen nodig om te dealen met alle onverwachte wendingen die nodig zijn om succesvol de eindstreep te halen."

Ben jij ook wel eens onderuit geschoffeld tijdens je werkzaamheden bij Felyx?

"Ja, op allerlei verschillende manieren. Dingen lopen anders dan je wilt, tijdlijnen verschuiven, op belangrijke momenten zeggen leveranciers dat ze leveringsproblemen hebben en vaak net op het moment dat je denkt dat je alles weer op orde hebt."

"Op de korte termijn is het dus heel belangrijk om flexibel en oplossingsgericht te zijn, maar op langere termijn moet je juist altijd zoeken naar structurele en schaalbare oplossingen voor problemen."

“Je wordt heel snel in de dag-tot-dagoperatie getrokken als je niet oppast.”

"Ons personeelsbestand is alleen al in het afgelopen jaar verdrievoudigd. Simpel gezegd hebben we nu een totaal ander bedrijf dan begin 2020. Daar horen dus ook andere afspraken, organisatiestructuren en procedures bij en daar moet je op inspelen."

Kun je een voorbeeld noemen van een moment waarop je zeer flexibel moest zijn?

"Aan het begin hadden wij nog geen oplaadstations en moesten we de batterijen zelf opladen bij ons kantoor. Klanten belden met vragen over het opladen en we moesten om 3.00 uur 's nachts nog de weg op om batterijen te verwisselen, terwijl we dan de volgende dag om 6.00 uur weer uit bed moesten."

Op wat voor manier denk je bij Felyx juist aan de langere termijn?

"Bijvoorbeeld door het bedrijf zo te structureren dat ik meer met de lange termijn bezig kán zijn. Je wordt heel snel in de dag-tot-dagoperatie getrokken als je niet oppast. Maar door een duidelijke splitsing te maken binnen je bedrijf en te bedenken welke collega's met de lange termijn bezig zijn, borg je de focus. Vervolgens moet je de juiste mensen aannemen om beide te kunnen uitvoeren. Het is echt mijn overtuiging dat dit nodig is, indien je een bedrijf hard wil laten groeien."

Wat is voor jou een belangrijk hoogtepunt geweest bij Felyx?

"Ondanks de coronacrisis zijn we in 2020 een winstgevend bedrijf geworden. Het is mooi om te zien dat het zo snel is gegaan. Ook hebben we het team snel kunnen uitbreiden. We zijn nu met meer dan zeventig man. Het is gewoon heel gaaf om broodheer te zijn van zoveel mensen. Met een grote groep naar onze doelen toewerken is het leukste wat er is."