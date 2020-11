Een succesvol bedrijf oprichten gaat met vallen en opstaan. Gelukkig zijn er tal van boeken over ondernemen die je verder kunnen helpen. In De gouden leestip vertellen succesvolle ondernemers over het boek dat hen het meest heeft gebracht. Deze week Ilco van der Linde, toekomstarchitect bij het LUNAR Institute en initiatiefnemer en organisator van (wereldwijde) evenementen.

Ondernemer: Ilco van der Linde

Ilco van der Linde Bedrijven: Dance4Life, Bevrijdingsfestivals, MasterPeace en het Mandelahuisje

Dance4Life, Bevrijdingsfestivals, MasterPeace en het Mandelahuisje Boekentips: Jonathan Livingston Seagull van Richard Bach en Vergeten straat van Louis Paul Boon

Als er iets is dat de uiteenlopende bezigheden van Ilco van der Linde kenmerkt, is het wel dat ze een nieuwe werkelijkheid creëren. Hij bedacht en organiseerde verschillende evenementen met een positieve insteek, zoals de Bevrijdingsfestivals waarbij we vrede en vrijheid vieren. Dance4Life gebruikt muziek en dans om jongeren in meer dan dertig landen over aids te informeren en ertegen te beschermen. En met de vredesprojecten van MasterPeace wordt in meer dan 45 landen geprobeerd dialogen te stimuleren en talent te benutten.

In 2015 bundelde Van der Linde zijn verhaal met een reeks portretten van veranderaars in het boek Be a Nelson. De titel is een verwijzing naar antiapartheidsstrijder Nelson Mandela. Kort daarna richtte hij het Mandelahuisje op, gevestigd naast de Sixhaven in het Amsterdamse stadsdeel Noord. Organisaties kunnen er terecht voor vergaderingen of begeleide sessies in 'de droomfabriek' en 'de verzoenkamer'. Bij het LUNAR Institute begeleidt de sociaal ondernemer andere ondernemers bij het vinden van hun waarden en drijfveren, zodat ze met hun bedrijf een bijdrage gaan leveren aan de maatschappij.

Waarom heb je deze boeken gekozen?

"Ik heb ze gelezen in mijn jeugd, maar ze zijn nog steeds relevant. Jonathan Livingston Seagull gaat over een zeemeeuw die ontzettend verbaasd is over andere zeemeeuwen, die alleen maar vliegen om op een dag zoveel mogelijk eten binnen te halen. Hij wil juist zo mooi mogelijk vliegen en oefent zich daarin. De andere meeuwen begrijpen hem niet en verstoten hem uiteindelijk, omdat hij sommigen in de groep aansteekt met zijn enthousiasme."

“In Nederland is de scheiding tussen profit en non-profit nog erg strikt, terwijl dat niet hoeft.”

"Vergeten straat gaat over een arbeiderswijk waarin opeens zonder overleg met de bewoners een nieuwe weg wordt aangelegd met een muur eromheen. De straat raakt zo afgesloten van de rest van de stad. Eerst zijn de bewoners verbijsterd en boos, maar daarna stellen ze hun eigen regels op. Ze proberen iets positiefs te maken van een situatie die eerst alleen maar negatief lijkt. Dat het uiteindelijk niet lukt, doet er niet toe. Het gaat om de kunst van het proberen."

Wat hebben deze boeken met elkaar gemeen?

"Ze gaan over het zien van kansen en het hebben van een positieve mentaliteit. Grofweg kun je mensen ook wel zo indelen. De ene helft is bezig met wat niet kan of mag en besteedt veel energie aan mopperen, terwijl de andere helft zich juist richt op wat wél kan."

"Dat is voor mij ondernemerschap: altijd bezig zijn met kansen, die je zelfs in de moeilijkste situaties toch weer gaat zien. Ik kan de krant lezen en er zo vijf artikelen uit halen met ideeën voor bedrijven. Mijn dochters werden daar vroeger gek van."

Welk advies wil je ondernemers meegeven?

"Stop al je energie in wat je zelf wil scheppen en creëer je eigen werkelijkheid. Daar gaat mijn boek ook over. Nelson Mandela was ooit ook maar een jongen zonder geld en applaus, maar toch begon hij. Dat geldt net zo goed voor veel ondernemers en kunstenaars. Je weet niet of het gaat lukken, maar je voelt dat er iets is om je tanden in te zetten."

"Sociaal ondernemers zijn niet primair winstgericht, maar hebben oog voor de immateriële opbrengsten van hun bedrijf. In Nederland is de scheiding tussen profit en non-profit nog erg strikt, terwijl dat niet hoeft. Bedrijven die hun verantwoordelijkheid niet nemen om de wereld beter achter te laten voor de toekomstige generaties, gaan het niet redden."