Voor ondernemen geldt: al doende leert men. Door fouten te maken of het de volgende keer anders aan te pakken, kan een bedrijf tot bloei komen. In De ondernemersles delen ondernemers hoe zij zelf door schade en schande wijs zijn geworden. Deze week: Valer Pop startte LifeSense, een digital health-bedrijf dat tot nu toe elk jaar drie keer zoveel waard is geworden.

Ondernemer: Valer Pop

Valer Pop Opgerichte bedrijven: LifeSense

LifeSense De ondernemersles: "Denk na over hoe je vaste kosten laag kunt houden, zonder impact te maken op de kwaliteit van je bedrijf."

Valer Pop richtte zes jaar geleden samen met twee partners LifeSense op, een bedrijf dat mensen helpt bij incontinentie, door slimme technologie in ondergoed en een app die waarschuwt. Het bedrijf ontwikkelde de kleinste sensor ter wereld om kinderen van bedplassen af te helpen. Ook maakt het verschillende lijnen 'smart' textiel, voor mannen met incontinentieproblemen door prostaatkanker, en voor vrouwen na de zwangerschap en tijdens de menopauze.

“Als ik naar kantoor kom dan voel ik zowat vlinders in mijn buik.”

De bloei van LifeSense is in volle gang. "Maar het heeft veel tijd en geld gekost om het bedrijf te optimaliseren, en dan met name het productieproces", zegt Pop. Inmiddels werkt het bedrijf samen met partners in 36 landen. "Het is vooral belangrijk om kosten te besparen zonder de kwaliteit van je bedrijf aan te tasten. Een talentvol team, een goede relatie met distributiepartners en blijven innoveren spelen daar allemaal een rol in."

Hoe doe je dat, de vaste kosten laag houden?

"Als je kijkt naar de vaste kosten van een bedrijf, dan heb je de operationele kosten voor het product, de werknemers die je moet betalen, en overige kosten zoals de huur van een pand. Bij LifeSense besparen we vooral door goed na te denken over de operationele kosten. We denken veel na over hoeveel producten we in stock hebben bijvoorbeeld. Vooral in deze tijden met corona moet je uitkijken dat je niet te veel produceert."

"Stel je voor dat alles ineens stil komt te staan en je met tienduizend producten zit die je niet kwijt kan. Maar eigenlijk geldt dit altijd. Een goede relatie met je leveranciers is daarbij heel belangrijk. In moeilijke tijden moeten zij soms wat meer geduld hebben."

"Daarnaast besparen we kosten door te innoveren. Wij zijn nu bezig met het ontwikkelen van producten die een stuk goedkoper zijn. Het gaat om draadloze sensoren voor verschillende digital health-toepassingen, net als eerdere producten, maar dan een simpelere variant. Deze producten zijn betaalbaar voor de klant, maar daarnaast ook goedkoper om te produceren."

Waar bezuinig je liever niet op?

"Als ik met ondernemers praat, dan hoor ik toch vaak dat ze bezuinigen op het team. Dat is op zich begrijpelijk. Het team is in de meeste bedrijven de grootste kostenpost. Toch is dat is niet een keus die ik snel zou maken. Een team is het fundament van je bedrijf."

"Het is voor mijn bedrijf van groot belang om een zeer competent en complementair team om me heen te hebben. Het gaat dan niet per se om ervaring, maar om talent. Er lopen bij LifeSense collega's van 28 jaar oud rond aan wie ik heel veel heb maar ik heb ook collega's van in de vijftig."

"Daarnaast zou ik niet zo snel bezuinigen op de huur van onze locatie in Eindhoven. Wij zijn namelijk gevestigd op de High Tech Campus. Als je naar de wereld wil uitstralen dat je bedrijf belangrijk is, dan moeten wij zeker zo'n toplocatie niet opgeven."

Wat is de belangrijkste reden voor jou om te blijven ondernemen?

"Als ik naar kantoor kom, dan voel ik zowat vlinders in mijn buik. Dat is ten eerste omdat ik zie dat het team zo ontzettend goed is met passie werkt. Ik ben onder de indruk van hoe goed iedereen functioneert, ook in deze moeilijke tijd. Maar het allerbelangrijkst is dat ik mensen help die al meer dan twintig jaar ziek zijn en alles geprobeerd hebben. Wij hebben het probleem dan binnen een paar weken opgelost. Dat geeft me ontzettend veel energie."