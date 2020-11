Een succesvol bedrijf oprichten gaat met vallen en opstaan. Gelukkig zijn er tal van boeken over ondernemen die je verder kunnen helpen. In De gouden leestip vertellen succesvolle ondernemers over het boek dat hen het meest heeft gebracht. Deze week Florine Duif, oprichter van The Mompany, een bedrijf dat (aanstaande) moeders helpt hun leven leuk te houden.

Ellenlange to-dolijsten, eindeloos doorhollen en amper tijd voor zichzelf: moeders hebben veel ballen hoog te houden. Met haar bedrijf The Mompany en haar boek Moeder genoeg adviseert Florine Duif vrouwen hoe ze meer moed kunnen tonen en zichzelf minder verplichtingen op kunnen leggen in het moederschap.

Als influencer begon Duif eerder The Lifestyle Manual, een site met stukken over mode, lifestyle en persoonlijke ontwikkeling. Toen ze zelf kinderen kreeg, ging ze daarover schrijven. Want het moederschap is eigenlijk gewoon een baan.

“Ik zou graag een samenleving zien waarin ouders zo min mogelijk stress hebben.”

Het boek dat je hebt gekozen gaat over familieverhoudingen. Wat heeft dat onderwerp met ondernemen te maken?

"Samen met de coaching die ik bij Els (de auteur, red.) heb gedaan heeft het boek me ertoe aangezet dingen wezenlijk anders te gaan zien. Er zijn niet zoveel regels voor ondernemen, iedereen doet het op zijn of haar eigen manier. De enige constante is dat je continu beslissingen moet nemen. Die beslissingen komen van een plek diep vanbinnen. En als je vanbinnen niet 'op de juiste plek' staat, vertaalt dat zich in de rest van je leven."

Wat is dat precies, 'op je plek staan'?

"In een familiesysteem heeft iedereen een eigen plek. Als kind is het bijvoorbeeld niet de bedoeling dat je voor je ouders zorgt, omdat je dan als het ware boven ze gaat staan. Dat merk je vaak niet, maar het werkt wel door in je leven. Voordat ik bij Els begon, dacht ik dat ik mijn ouders had geaccepteerd, maar dat bleek niet zo te zijn."

"Als ondernemer deed ik altijd alles zelf, ik vond hulp vragen zwak. Tegelijkertijd zocht ik, onbewust, bevestiging door heel hard te werken. Dit patroon is te herleiden tot de jeugd van mijn ouders, die allebei grotendeels met één ouder zijn opgegroeid. Daardoor ben ik als kind onbewust voor mijn ouders gaan zorgen."

Hoe ben je op je eigen plek terechtgekomen?

"Door me ten diepste te realiseren dat mijn ouders hun uiterste best hebben gedaan voor mij. Dat merk ik zelf ook bij mijn kinderen. Je doet wat je kunt als ouder, je geeft alles wat je hebt."

"Het boek van Els heeft me er ook toe aangezet mijn eigen boek te schrijven, waarin ik deze lessen gedeeltelijk heb verwerkt. Als je handelt vanuit een plek van eigenwaarde, zelfliefde en vertrouwen, werkt dat door in je hele leven, of dat nou je gezin of je bedrijf is."

Ga je er bij The Mompany niet stiekem van uit dat vrouwen het meeste werk doen?

"Bij ons thuis is alles echt fiftyfifty verdeeld. In mijn omgeving is dat zeker niet altijd het geval, of in het leven van de vrouwen die mij benaderen. Ik zou graag een samenleving zien waarin ouders zo min mogelijk stress hebben en zich verbonden voelen met zichzelf, elkaar en hun kind. Dat vergt aanpassingen: vaderschapsverlof mag langer duren en salarissen mogen eerlijker. Het moet financieel mogelijk zijn om als vader of moeder meer tijd met je kind door te brengen."