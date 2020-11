Steeds meer bedrijven verkeren in zwaar weer als gevolg van de coronacrisis. Het aantal faillissementen neemt toe, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ook voor de reisbranche is het een zwaar jaar, door de gesloten grenzen en schommelende reisadviezen. Reisondernemer Sietske Kroon-van der Meij (35) verloor het gros van haar inkomen.

"De impact op de reisbranche is ongekend", begint de reisadviseur. "Ik ben zelfstandig reisorganisator bij The Travel Club. Normaal gesproken boek ik veel camperreizen naar Amerika. Dit jaar had ik ook veel autoreizen naar Zweden staan. Dat land bleef dicht vanwege een andere aanpak. Ik had heel veel pech."

Kroon-van der Meij werkt op een no cure, no pay-basis. "Ik krijg pas betaald als de klanten daadwerkelijk op reis gaan", legt ze uit. Daarom draaide ze veel verlies dit jaar.

“Ik heb eerst wel zitten huilen in maart. Halverwege april heb ik mezelf bij elkaar geraapt.”

"Naast pakketreizen van touroperators stelde ik ook zelf reizen voor mijn klanten samen. Juridisch gezien betekent het dat je dan ook verantwoordelijk bent voor de reis. Als de reis niet uitgevoerd kon worden, gaf ik waar mogelijk het geld zo snel mogelijk terug aan de klant. Gelukkig betrof het slechts een paar Transavia-tickets die ik moest terugbetalen aan de klanten, maar ik had ook collega's bij wie het verlies opliep tot in de duizenden euro's. Er is pijn in de branche maar we redden het met elkaar."

Een jaar van leren omdenken

Vooruitplannen durft de reisadviseur momenteel niet. "Ik ben dit jaar per maand gaan kijken. Mijn klanten adviseerde ik ook om afwachtend te zijn, ook wat betreft annuleren. Als je op eigen verzoek annuleert, krijg je je geld meestal niet terug. Als er een negatief reisadvies geldt voor een land, dan wordt een reis vaak vanzelf geannuleerd en krijg je je geld terug. Dit moest ik aan veel klanten geduldig zien uit te leggen."

Het was een jaar waarin de reisondernemer moest leren omdenken. "Ik heb eerst wel zitten huilen in maart. Ik wilde in een hoekje kruipen en een winterslaap houden. Halverwege april heb ik mezelf bij elkaar geraapt", aldus Kroon-van der Meij. "Ik begon voldoening te halen uit het regelen van terugbetalingen voor mijn klanten. Hoe beter ik ze daarmee help, des te beter ze ook de meerwaarde van mij inzien en hoe groter de kans dat ze op een later moment weer bij me terugkomen."

“Heel Kroatië werd dichtgegooid vanwege een paar besmettingen in Zagreb, terwijl er in Istrië niets aan de hand was.”

Vorig jaar verdiende ze alleen al in juli, de piek van haar jaar, 7.000 euro provisie. "Dat was dit jaar wel anders. Nu heb ik van maart tot en met de zomer 1.000 euro bij elkaar weten te sprokkelen. Terwijl ik net een huis had gekocht. Gelukkig heeft mijn man ook een goed inkomen, maar het is wel vervelend."

'Reisbranche wordt niet genoeg bij beleid betrokken'

Het beleid van de overheid werkt niet mee. "Ik ben gaan protesteren in Den Haag. Bij het vormen van het reisbeleid wordt de reisbranche niet genoeg betrokken", vindt ze. "Door het constant wisselen van de reiscodes bleef ik bezig om mensen terug te halen die net op de bestemming waren aangekomen."

Ze pleit voor een eenduidig Europees beleid. "Heel Kroatië werd dichtgegooid voor Nederlanders vanwege een paar besmettingen in Zagreb, terwijl er in Istrië niets aan de hand was. Vervolgens mochten de Duitsers wel blijven. Als die daarna thuiskwamen, konden ze gewoon in Kijkduin een drankje doen. Daar begrijp ik niks van."

Aan stoppen denkt Kroon-van der Meij niet. "Uiteindelijk wil men toch weer op vakantie als het kan. Ik kan niet wachten tot het zover is!"