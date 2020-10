Voor ondernemen geldt: al doende leert men. Door fouten te maken of het de volgende keer anders aan te pakken kan een bedrijf tot bloei komen. In De ondernemersles delen ondernemers hoe zij zelf door schade en schande wijs zijn geworden. Deze week: Diane Janknegt van Wizenoze vroeg leerlingen en docenten niet hoe ze haar platform ervoeren, en ontdekte dat dat geen goed idee was.

Ondernemer: Diane Janknegt

Diane Janknegt Bedrijven: Wizenoze, een platform dat zich inzet voor een grotere rol van internet bij educatie

Na haar loopbaan bij Microsoft werd Janknegt zeven jaar geleden geïnspireerd om software in te zetten voor beter onderwijs. Door middel van een gebruikersvriendelijke interface, gecontroleerd door docenten en kunstmatige intelligentie, krijgen leerlingen de beste informatie van internet over actuele gebeurtenissen zoals het coronavirus of verkiezingen aangeboden.

"Met het huidige internet is het vaak moeilijk om de juiste informatie te vinden. Daar helpen wij bij", legt Janknegt uit. Wizenoze wordt over de hele wereld gebruikt. "Gisteren heb ik nog online lesgegeven aan een groep van vijfduizend Indiase kinderen."

Toch verliep niet alles binnen Wizenoze altijd vlekkeloos. Een jaar geleden werd Janknegt gedwongen om haar bedrijf 180 graden te draaien. "De ene fout is pijnlijker en duurder dan de andere. En wij hebben wel degelijk hele pijnlijke fouten gemaakt." Bij de ontwikkeling van het product zette het bedrijf leerlingen en docenten niet centraal. "Leerlingen snapten niks van de interface. Ik moest alles omgooien."

Hoe merkte je dat jullie oplossing niet gebruikersvriendelijk was?

"Wij verkopen ons product niet rechtstreeks aan scholen, maar aan educatieve uitgeverijen en platformen. We zijn er heel lang van uitgegaan dat die partijen de experts zijn en weten wat ze doen. Wij hebben het gebruik en de interface vooral aan hen overgelaten en dat was een verkeerde beslissing. We zijn daardoor met 100 kilometer per uur keihard tegen een muur geknald. Dat doet ontzettend veel pijn."

“Met het uur werd het duidelijker hoe fout we bezig waren.”

"Toen we merkten dat het bedrijf niet zo lekker liep, heb ik een extern bureau uit Londen ingeschakeld om ons te helpen. We hebben toen een evaluatie gehad van drie dagen waarbij leerlingen spontaan werd gevraagd wat ze van onze interface vonden. Dat waren drie afschuwelijke dagen, want met het uur werd het duidelijker hoe fout we bezig waren."

"Er waren studenten bij die zeiden dat ze er niks van snapten en dat ze niet wisten wat ze met ons systeem moesten. Het was niet alleen een dure fout, maar het duurde ook lang om alles goed te herstellen."

Wat heb je na die fout aangepast binnen je bedrijf?

"Meteen na die sessie heb ik aan het team gevraagd wie bereid was om zijn of haar huidige functie op te geven om aan de gebruiksvriendelijkheid van ons systeem te werken."

"Je herkent het systeem inmiddels niet meer terug. We doen niks meer zonder de goedkeuring van de gebruikers. We vragen feedback door middel van vragenlijsten maar vooral ook door veel gesprekken te voeren met leerlingen en docenten."

"In plaats van leerlingen en studenten zelf een zoekvraag in te laten invullen, verrijken we nu lesmateriaal en het curriculum automatisch met de beste resultaten van het internet. Dat vinden ze fantastisch. Ze zien dan meteen relevante artikelen en informatie bij een onderwerp."

Schrikt alles wat mis kan gaan je niet af om te ondernemen?

"Ondernemen is niet makkelijk, anders zou iedereen het wel doen. Maar als je een onderneming start waar je heel enthousiast van wordt, dan maken de hobbels in de weg helemaal niet uit."