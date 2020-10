Een succesvol bedrijf oprichten gaat met vallen en opstaan. Gelukkig zijn er tal van boeken over ondernemen die je verder kunnen helpen. In De gouden leestip vertellen succesvolle ondernemers over het boek dat hen het meest heeft gebracht. Deze week Jaap Korteweg, oprichter en voormalig eigenaar van De Vegetarische Slager.

Ondernemer: Jaap Korteweg

Jaap Korteweg Bedrijf: De Vegetarische Slager, opgericht in 2007, aangekocht door Unilever eind 2018 (Korteweg is sindsdien nog boegbeeld en adviseur)

De Vegetarische Slager, opgericht in 2007, aangekocht door Unilever eind 2018 (Korteweg is sindsdien nog boegbeeld en adviseur) Boekentip: De Winnetou-boeken van Karl May

Zo eigenzinnig als hij zijn bedrijf heeft geleid, zo eigenzinnig is ook zijn leestip. Managementboeken kunnen Jaap Korteweg niet bekoren, omdat je leiderschap niet uit die boeken kunt leren. Hij leest vooral romans en biografieën, met af en toe een uitstapje naar maatschappelijk betrokken non-fictie. Onlangs lag De meeste mensen deugen van Rutger Bregman op zijn nachtkastje. "Fascinerend hoe makkelijk we altijd meegaan in het negatieve, terwijl het positieve zo weinig aandacht krijgt."

Het zwijgen van Maria Zachea van Judith Koelemeijer is een ander voorbeeld, waarin twaalf kinderen hun eigen versie van dezelfde familiegeschiedenis vertellen. Het was een eyeopener voor Korteweg. "Een buitengewoon interessant boek, omdat zo blijkt hoe beperkt je eigen blik is." Toch wil hij voor deze rubriek de jeugdboeken van Karl May uitlichten.

Voor de jonge lezers: wie is Winnetou?

"Winnetou is een oorspronkelijke bewoner van Noord-Amerika die samen met 'cowboy' Old Shatterhand allerlei avonturen beleeft. Old Shatterhand is meer een woudloper dan een revolverheld. Hij grijpt pas in als het nodig is, hij doodt bijvoorbeeld alleen dieren als het niet anders kan. Eigenlijk is hij een beetje een onmenselijk type. Zo schiet hij altijd raak, wat niet realistisch is. Maar als je tien bent, geloof je dat."

Wat heeft een diervriendelijke jager te maken met nepvlees?

"Waarschijnlijk zit het in de geweldloze en respectvolle houding naar de natuur. Ik ben zelf jarenlang jager geweest. Ik ben ermee opgegroeid, had als achtjarige al een geweer in mijn handen. Gaandeweg kwam ik erachter dat de jacht totaal niet efficiënt is. Er gaan in Nederland drie keer zoveel patronen doorheen als dat er dieren worden gedood. Dat betekent dat er gemiddeld drie keer op een dier wordt geschoten en dat er aangeschoten wild rondloopt. Bij natuurlijke jagers is dat heel anders. Een prooi wordt gevangen en gedood, of niet."

“Met een geweer pakken mensen vaak het sterkste dier van de groep, als trofee.” Jaap Korteweg

De mens mag niet de plek van natuurlijke jagers innemen?

"Mensen zijn helemaal niet goed in jagen. Sowieso hebben ze een geweer nodig. Probeer maar eens een haas met je blote handen te vangen. Dat lukt niet. En met een geweer pakken ze vaak het gezondste, mooiste en sterkste dier van de groep, als trofee. In de natuur sneuvelen vaak juist de zwakkere, dus de oudste of jongste dieren, zodat de sterkste dieren overblijven. Jagers kunnen de dynamiek in zo'n groep helemaal niet beoordelen."

Hoe leid je vanuit deze filosofie een bedrijf?

"Ik heb medewerkers altijd veel vrijheid en verantwoordelijkheid gegeven. Vaak was ik maar één dag per week op kantoor. Daar kan niet iedereen mee omgaan. Sommige mensen varen nu eenmaal wel bij een duidelijke organisatie en structuur."

"Verder prijs ik me gelukkig dat andere mensen dingen beter kunnen dan ik. Personeelsbeleid of functioneringsgesprekken heb ik nooit gedaan. Ik kan mensen goed enthousiasmeren en de taken delegeren die niet bij me passen."