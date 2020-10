Steeds meer bedrijven verkeren als gevolg van de coronacrisis in zwaar weer. Het aantal faillissementen neemt toe, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De grond werd het bedrijf Partywinkel.nl van Patrick Noij heet onder de voeten toen grote samenkomsten werden verboden, maar de ondernemer rook ook kansen.

"Acht jaar geleden begon Partywinkel op een zolder", vertelt Noij. "Sindsdien zijn we enorm gegroeid. Vlak voor de coronacrisis hadden we net een eigen pand gekocht. Onze omzet bedroeg gemiddeld een paar miljoen euro per jaar en die groeide alleen maar verder. We bedienen duizenden mensen per week. Gelukkig konden we carnaval nog net meepakken."

De coronacrisis was een bittere pil voor het bedrijf dat mensen met feestartikelen een geslaagde avond wil bezorgen. "We hadden voor aanvang van de crisis nieuwe mensen aangenomen, die nog in hun proeftijd zaten. Die hebben we meteen naar huis gestuurd", aldus de ondernemer. "De stagiairs moesten ook hun spullen pakken."

“Mensen hadden tijdens de lockdown niks aan onze partyproducten.” Patrick Noij, ondernemer

Noij en zijn compagnon probeerden op al het mogelijke te bezuinigen. "We hadden net een elektrische roldeur voor het magazijn besteld. Dat soort dingen maken een kantoor fraai, maar zijn niet nodig om te kunnen ondernemen."

Geen groei meer door de crisis

"Mensen hadden tijdens de lockdown niks aan onze partyproducten", dacht Noij aanvankelijk. Grote feesten en partijen zaten er inderdaad niet in, maar er bleek toch een gat in de markt te zijn voor Partywinkel. "We merkten dat mensen elkaar een hart onder de riem wilden steken. Dus zijn we omgeschakeld naar die trend. Ballonnen met: 'Sorry, ik kan niet op je verjaardag komen, maar ik denk aan je.' Daar konden we wat omzet vandaan trekken."

Het vaste personeel bleef ondertussen doorwerken. "Toen het wat meer aantrok, konden we de mensen die we in hun proeftijd hebben laten gaan, laten terugkomen", beschrijft Noij. "Onze dip duurde maar een paar weken. Daarna zaten we weer terug op ons oude niveau qua omzet." Echter loopt Partywinkel alsnog veel omzet mis door de crisis. "De groei is weg. Als je nu omzet wat je normaal deed, verlies je natuurlijk al."

'Je wil het liefst huilen in een hoekje'

"De overheid doet maar wat", vindt de ondernemer. "Je moet niet roepen: ondernemen is op eigen risico. Dit soort dingen verzint niemand, dat de hele wereld op slot gaat. Ik voel me als ondernemer wel in de steek gelaten."

Ondanks alles ziet Noij veel kansen voor Partywinkel in de toekomst. "De coronacrisis heeft ons sterker gemaakt. We proberen altijd te kijken naar mogelijkheden en niet te blijven hangen in problemen of issues. In dit geval wil je natuurlijk het liefst naar huis rijden en in een hoekje gaan huilen. Maar daar bereik je niets mee. Het wijzigen van onze strategie heeft gewerkt. We denken in kansen en mogelijkheden en niet in problemen."