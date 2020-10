Voor ondernemen geldt: al doende leert men. In De ondernemersles delen ondernemers hoe zij zelf door schade en schande wijs zijn geworden. Deze week: Jochanan Bax startte de grootste muziekwinkel van de Benelux en leerde niet te zuinig om te gaan met marketingbudget. "Wij verkopen muziekspullen, maar eigenlijk zijn we een grote marketingmachine."

Ondernemer: Jochanan Bax

Jochanan Bax Opgerichte bedrijven: Bax Music

Bax Music De ondernemersles: "Blijf altijd investeren in marketing."

De broers Jochanan en Nathanael Bax begonnen zeventien jaar geleden als dj-duo, maar eindigden als eigenaren van de e-commercegigant Bax Music. Waar ze in het begin nog geen idee hadden hoe ze een factuur moesten versturen, zijn ze nu doorgewinterde ondernemers die hun bedrijf ondanks de crisis goed staande weten te houden. Jochanan Bax: "Het belangrijkste wat ik in al die jaren heb geleerd? Blijf investeren in marketing, en juist nog meer in moeilijke tijden."

Hoe heb je ondervonden dat marketing zo belangrijk is?

"Wat ik heel veel hoor om me heen, is dat ondernemers zeggen: ik ga kosten besparen en snij daarvoor in het marketingbudget. Met name in deze coronatijden hoor ik dat vaak. Dan denk ik altijd: doe dat nou niet. Doe daar juist nóg meer bij en ga bezuinigen op dingen die minder belangrijk zijn."

"Misschien zijn dat minder grote bedragen dan je hoopte, maar die kleinere bedragen genereren geen business. Ik ben altijd blijven investeren in marketing, en daardoor konden we blijven groeien."

Hoe heb jij deze les geleerd?

"Wij hebben het bedrijf groot gemaakt door gewoon heel veel uit te proberen en te testen. Het is denk ik een beetje een kwestie van lef hebben. In de vorige crisistijd werden we gevraagd om een tv-spotje te maken. In die tijd twijfelden we daarover, want dat was voor ons ontzettend duur."

"We hebben het toen toch gedaan en dat is eigenlijk heel goed geweest voor ons bedrijf. Dat was wel het punt waarop we leerden dat we hoe dan ook door blijven investeren in marketing."

Geldt dat voor elk bedrijf, groot of klein?

"Je moet wel een beetje geld hebben natuurlijk. Op het moment dat een zaak al dicht zit, dan heeft deze tip natuurlijk geen zin. Maar als je omzet daalt, ga dan niet gelijk in de paniekmodus. Ook al heb je minder klanten, ze bestaan nog steeds. Je moet alleen beter je best doen om ze binnen te halen. In de huidige crisistijd, waarin bedrijven het zo zwaar hebben, zou ik zeggen dat je juist extra moet gaan investeren."

“Als we groeien, vind ik het nog leuk. Dan blijf ik zeker aan boord.”

Heb je deze les door de jaren heen geleerd of heb je altijd veel aan marketing besteed?

"Dit is zeker iets wat we door ervaring geleerd hebben. We zijn dit steeds heftiger gaan doen. En dan heb ik het niet alleen over marketing, maar over allerlei soorten investeringen die goed zijn voor je bedrijf."

Wat is een andere belangrijke investering van Bax Music?

"Bij e-commercebedrijven is het vaak een strijd om producten te leveren tegen de laagste prijs. Maar het is zeker zo belangrijk dat je service goed op orde is. Daardoor wordt het voor de klant soms wat duurder, maar dan lever je wel iets goeds af."

"Uiteindelijk kan je toch niet op tegen de grote giganten zoals Amazon. Zij kunnen niet zoals wij honderd gitaarspecialisten inhuren om iets te kunnen vertellen over je product. Met het investeren in zo'n goede service kan je je onderscheiden. Zo blijven je klanten terugkomen."

Heb je het voorlopig nog naar je zin bij je bedrijf?

"Ik heb altijd gezegd: als we groeien, dan vind ik het nog leuk. Dan blijf ik zeker aan boord. Is de groei eruit, dan zet ik een verkoopbord in mijn tuin neer. Natuurlijk kan het niet altijd even goed gaan. Een bedrijf gaat altijd door verschillende fases. Vier jaar geleden ging het bij ons allemaal wat minder vlot, maar daarna kwam er weer een fase waarin we door konden stoten. En dat is waar ik het voor doe."