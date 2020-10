Een succesvol bedrijf oprichten gaat met vallen en opstaan. Gelukkig zijn er tal van boeken over ondernemen die je verder kunnen helpen. In De gouden leestip vertellen succesvolle ondernemers over het boek dat hen het meest heeft gebracht. Deze week: Lavinia Bakker (36), die samen met haar tweelingzus Abigail kledingmerk Goat Organic Apparel oprichtte.

Ondernemer: Lavinia Bakker (rechts op de foto, red.)

Bedrijf: Goat Organic Apparel, Geitenwollenwinkel

Boekentip: Scaling Up: How a Few Companies Make It... and Why the Rest Don't van Verne Harnish

Het voorkomen van dierenleed loopt als een rode draad door de carrière van tweelingzussen Lavinia en Abigail Bakker. Voor het inmiddels opgeheven kledingmerk Twin Couture werkten ze met boombast als alternatief voor leer. In hun conceptstore de Geitenwollenwinkel verkopen ze alleen merken die biologische en veganistische materialen gebruiken.

Hun huidige kledingmerk Goat Organic Apparel is, net als hun winkelnaam, een knipoog naar het wollige imago van duurzaamheid. De shirts, hoodies en joggingbroeken worden onder goede omstandigheden gemaakt en zijn basic en strak vormgegeven. Hipheid en speelsheid in de collectie zijn cruciaal, vindt Bakker. "Duurzame kleding gaat geen verschil maken als het niet betaalbaar is. Onze BHAG is een duurzame Zara of H&M worden."

Wat is een BHAG?

"BHAG staat voor Big, Hairy, Audacious Goal, de stip op de horizon waar je naartoe werkt. Je breekt het einddoel op in steeds kleinere doelen: voor vijf jaar, drie jaar en één jaar. Bij Goat werken we met een termijn van drie maanden, die je steeds kunt bijstellen. Dat komt nu goed van pas."

Welke doelen hebben jullie bijgesteld?

"We wilden de collectie uitbreiden en een campagne opzetten met influencers. Dat is vertraagd. Het belangrijkste doel is nu om kostendekkend te zijn. De Geitenwollenwinkel draait grote verliezen, die we gelukkig konden opvangen met de extra inkomsten uit Goat. Comfortabele kleding is door het thuiswerken populair."

"Ook hebben we besloten te stoppen met de Geitenwollenwinkel. We hebben er jarenlang met veel plezier aan gewerkt, maar nu voelt het alsof we helemaal opnieuw moeten beginnen. Dan steken we onze energie liever in ons kledingmerk."

“We hebben ons over de weerstand tegen retail heen gezet. Als Goat in de winkels hangt, wordt het bekender.”

Hoe heeft het boek geholpen bij deze beslissing?

"Je kunt sneller schakelen als je weet waar je naartoe gaat. Met Goat willen we een groot en toegankelijk merk creëren dat op veel plekken verkrijgbaar is. Daarom hebben we ons ook over onze weerstand tegen retail heen gezet. In principe willen we zo min mogelijk tussenpersonen, zodat de kleding goedkoop kan blijven, maar dan komen mensen er wel moeilijker mee in contact. Als Goat in de winkels hangt, wordt het bekender."

Aan wie raad je dit boek aan?

"Aan alle ondernemers, of ze nu een start-up hebben of een groot bedrijf. Je kunt een coach inschakelen die je ermee helpt, dat scheelt tijd. Hoewel ik het boek in deze periode soms wel in de hoek wil smijten, helpt het ons toch om doelgericht te werken. Het maakt je ook creatief."

"Binnenkort ga ik twaalf uur op een blok staan om aandacht te vragen voor de textielarbeiders die in Bangladesh hun baan zijn kwijtgeraakt. Afgelopen winter verkochten we T-shirts om met de opbrengst dieren van de bosbranden in Australië te redden. Daar hebben we flink wat nieuwe klanten aan overgehouden."