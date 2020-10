Voor ondernemen geldt: al doende leert men. Door fouten te maken of het de volgende keer anders aan te pakken kan een bedrijf tot bloei komen. In Lesson learned delen ondernemers hoe zij zelf door schade en schande wijs zijn geworden. Deze week: Oprichter van SciSports Giels Brouwer over hoe zijn analysesystemen worden gebruikt door de grootste voetbalclubs ter wereld. "Maar aan het begin hebben we ons echt te weinig gefocust. We wilden alle kansen aangrijpen."

Ondernemer: Giels Brouwer

Opgerichte bedrijven: SciSports, BallJames

Lesson learned: Neem niet te veel verschillende opdrachten aan

SciSports bedacht een model dat van elke speler ter wereld kan inschatten wat zijn kwaliteiten zijn door middel van grondige analyses en data verzamelen. "Het is zoiets als Funda maar dan voor voetbalspelers." Zo heeft SciSports Memphis Depay geholpen om de juiste transfer te maken. "We zijn toen met hem om te tafel gaan zitten en door middel van onze analyse hebben we zes potentiële clubs voor hem uitgekozen."

Waar Giels en zijn collega's zich eerst richtten op het maken van systemen voor alles en iedereen hebben zij geleerd dat dat niet goed werkt. "Ik ben als student op jonge leeftijd begonnen met dit bedrijf. Dan valt er nog heel veel te leren en lijken alle kansen de moeite waard."

Wat heb je door de jaren heen geleerd als ondernemer?

"Het is heel erg belangrijk om te focussen. Richt je niet op te veel dingen tegelijk. Dat is iets wat wij aan het begin echt te weinig hebben gedaan. We waren aan het begin heel enthousiast, kwamen veel in de media en dachten: laten we zo veel mogelijk kansen aangrijpen. We wilden systemen bouwen voor voetbalclubs, maar ook voor spelers, voetbalfans en zelfs voor de media. Eigenlijk wilden we samenwerken met iedereen die iets te maken had met voetbal. Toen heb ik wel ervaren dat dat niet werkt.

“We waren aan het begin heel enthousiast, kwamen veel in de media en dachten: laten we zo veel mogelijk kansen aangrijpen.”

Hoe is dat in de praktijk wel eens misgegaan?

"Tijdens het WK in 2018 werkten we tegelijk samen met het Belgische nationale team voor tegenstanderanalyses, met clubs voor scouting, bouwden we een op maat systeem voor de Chinese staatstelevisie en bouwden een eigen systeem dat automatisch 3D-data van spelers verzamelt uit videobeelden.

Wij groeiden hierdoor ontzettend snel. Je merkt alleen dat na verloop van tijd de onderliggende IT-infrastructuur nog niet klaar is voor al die nieuwe taken. Hier moet je later weer veel in investeren om dit op orde te krijgen."

Heb je soms ook kansen misgelopen door je sterkere focus?

"Helaas wel ja. Wij gingen ons uiteindelijk puur focussen op het analyseren van spelers en niet op teams in het algemeen. En dat terwijl we eigenlijk juist ook heel goed waren in het analyseren van teams.

Zo boden wij wedstrijdanalyses wel aan, maar hadden we niet de focus in de organisatie om daar de juiste software voor te bouwen. Het was in de eerste jaren soms wel pijnlijk om te zien hoe we kansen misliepen, doordat andere bedrijven dit als kernfocus hadden. Dit jaar hebben we dan toch een Nederlands bedrijf genaamd Inmotio overgenomen dat teams analyseert. Dus uiteindelijk komt het allemaal toch weer samen."

Tot nu toe is je bedrijf een succes. Wat ben je de komende tijd van plan?

"Ik heb er voor nu voor gekozen om mijn bedrijfsfunctie neer te leggen. Ik ben meer een bouwer en minder van de details. Ik heb dit bedrijf nu opgericht, me er iedere dag met veel passie voor ingezet en nu is het weer tijd voor een nieuw avontuur. Nu ben ik er eerst even tussenuit en zit ik tussen de wijnvelden van Spanje om te bedenken wat de volgende stap gaat worden."