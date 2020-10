Voor ondernemen geldt: al doende leert men. Door fouten te maken of het de volgende keer anders aan te pakken, kan een bedrijf tot bloei komen. In Lesson learned delen ondernemers hoe zij zelf door schade en schande wijs zijn geworden. Deze week: Menno Bischops is oprichter van het virtualrealityplatform VREE en werkt voor trainingsdoeleinden nauw samen met het leger. "We zetten samen iets waardevols voor de wereld neer."

Ondernemer: Menno Bischops

Opgerichte bedrijven: VREE, Virtual Reality Concepting

Lesson learned: Bouw een hechte band met klanten en partners op

Bischops noemt zijn bedrijf een "uit de hand gelopen project", want het duurde niet lang voor zijn onderneming uitgroeide tot een succes. Het leger was een van zijn eerste klanten en ondertussen werkt hij ook aan nieuwe VR-projecten voor trainingen van de politie en de brandweer. Volgens Bischops is het geheim achter zijn goed lopende bedrijf een hechte samenwerking met partners en klanten. "Professionaliteit is soms nodig, maar haalt ook de menselijkheid weg."

Kun je uitleggen hoe een hechte samenwerking iets moois kan opleveren?

"Mijn nauwe band met het leger als klant is een mooi voorbeeld van hoe het ook kan. We werken nauw samen, bijvoorbeeld met de stafofficier van Research and Development. Hij komt ons weleens helpen met meetings of investeringsgesprekken. Door die nauwe manier van samenwerken merken we dat er al snel vervolggesprekken voor nieuwe projecten komen."

Hoe balanceer je een hechte band en zakelijkheid?

"Soms moet je wel je zakelijke pet opzetten. Je kunt jezelf dan beschermen op de momenten dat het nodig is of als je kritiek moet geven op je partner. Maar als je dat te veel doet, dan haal je de menselijkheid weg en dan wordt de connectie met je partner ook slechter. Op de lange termijn moet je mensen om je heen hebben die je kunt vertrouwen. Dan staat zakelijkheid soms juist in de weg."

“Peil dus goed wie je tegenover je hebt en werk aan een hechte band.” Menno Bischops

Werk je weleens samen met partners die alleen hard en zakelijk zijn?

"Sommige partners zijn alleen maar geïnteresseerd in hardware verkopen en geld verdienen. Ik ging er in het verleden weleens van uit dat mijn partners altijd dezelfde passie met me deelden. Daar ben ik toch wel van teruggekomen. Een lokaal bedrijf beloofde me ooit een bepaalde service te leveren, maar kon dat uiteindelijk toch niet. En dat terwijl ik al in die samenwerking had geïnvesteerd. Uiteindelijk zat ik met 2.000 euro aan spullen waar ik helemaal niks meer mee kon. Het geld kreeg ik natuurlijk niet terug. Toen heb ik de samenwerking stopgezet en nooit meer met deze partner gewerkt."

"Peil dus goed wie je tegenover je hebt en werk aan een hechte band. Denk ook twee keer na over welk belang er voor de ander achter zit. De glimlach die je bij mensen onder die VR-bril op hun gezicht tovert, dat is waar ik het voor doe. Dat kun je vergelijken met in de horeca iemand een leuke avond bezorgen en daar deel van uitmaken."

Dus als ik het zo hoor, is die glimlach voor jou het harde werk waard.

"Als je een bedrijf opstart om het geld of om het aanzien, dan hou je het niet vol. Ik vind dat de waarde van het bedrijf voorop moet staan. Geld is natuurlijk ook nodig, maar komt op de tweede plaats. Ik vind het mooi om te zien als succesvolle ondernemers die visie blijven volgen. Neem bijvoorbeeld Elon Musk. Als hij in de toekomst niet naar Mars kan, komt hij zijn bed niet uit. Als ik en mijn partners niet proberen de wereld een stukje beter te maken, waarom zou ik dan mijn bed nog uitkomen?"