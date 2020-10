Een succesvol bedrijf oprichten gaat met vallen en opstaan. Gelukkig zijn er tal van boeken over ondernemen die je verder kunnen helpen. In De gouden leestip vertellen succesvolle ondernemers over het boek dat hen het meest heeft gebracht. Deze week Merijn Everaarts, oprichter van waterflessenmerk Dopper.

Ondernemer: Merijn Everaarts

Merijn Everaarts Bedrijf: Dopper

Dopper Boekentip: Mastering the Rockefeller Habits van Verne Harnish

Waarom zou je fleswater kopen als je kraanwater kunt drinken? Merijn Everaarts snapt het nog steeds niet. Tien jaar geleden trok hij ten strijde tegen petflessen. Het alternatief: herbruikbare waterflessen. De Dopper begon als een troetelitem van de duurzame beweging en groeide uit tot een mainstream product.

Het lijkt dan ook op zijn minst tegenstrijdig dat Everaarts' leestip komt van 's werelds eerste oliemagnaat. "Waar Rockefeller voor staat, resoneert totaal niet bij Dopper. Het boek gaat alleen niet over olie, maar over hoe je een bedrijf runt. Het belangrijkste dat ik eruit heb gehaald is het one page plan, een bedrijfsplan op één pagina."

Wat staat er in zo'n plan?

"Het begint met een doel stellen, een droom die niet binnen handbereik is. Vervolgens pel je die droom af tot een doel voor over vijf jaar. En dat breng je weer terug tot een jaar. Dat jaardoel spits je toe op alle afdelingen: finance, marketing, sales inkoop en verkoop. Zo heb je in één blik een overzicht van het hele bedrijf."

Werken jullie bij Dopper ook met dit model?

"Ik heb het aangepast naar het olympisch model. Als je die gouden plak over vier jaar wil halen, moet je vandaag al weten wat je gaat doen om dat te bereiken. De ene keer is dat meer sales, de andere keer financieringsprocessen op orde krijgen."

“We willen de petfles de wereld uit helpen. Elke stap is in de richting van dat doel.”

"In mijn versie staan de afdelingen ook niet los van elkaar, maar zijn ze verbonden, zoals de ringen van de Olympische Spelen. Een van onze doelen is dat we een geweldige plek willen zijn om te werken. Dat is niet alleen een taak voor de HR-afdeling, maar voor elke afdeling."

Hoe houd je medewerkers bij de les?

"Het mooie is dat mensen dat zelf doen. In het begin gaf ik collega's het boek mee, al werken we inmiddels dus met een aangepaste versie van het oorspronkelijke model. Maar de essentie is hetzelfde: het doel is ver weg, maar concreet genoeg om te weten wat er vandaag moet gebeuren. We willen de petfles de wereld uit helpen. Dan gaat het bij een mail over een nieuwe samenwerking niet alleen om sales, maar ook om een stap in de richting van dat doel."

Hoe ben je bij dit boek terechtgekomen?

"Het was de leidraad bij de ondernemersopleiding die ik in 2011 deed. Veel boeken over ondernemen zijn voor mij nogal taaie kost, al vind ik verhalen over de loopbaan van ondernemers wel interessant. Dit boek is vrij theoretisch, maar heeft een praktische kant. Als je alleen het hoofdstuk over het one page plan zou lezen, dan beheers je alle Rockefeller-gewoontes al. De andere hoofdstukken gaan over hoe je bij dat plan komt."