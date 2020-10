Het is nogal dramatisch gesteld met het hotelwezen, waar de bezettingsgraad sinds de corona-uitbraak schommelt tussen de 10 en 20 procent. De app MEOW (My Extraordinary Workspace) biedt een doekje tegen het bloeden, door de branche de mogelijkheid te bieden werkplekken te verhuren. Maar willen mensen wel werken in een hotellobby?

Wegblijvende toeristen, afgelaste conferenties en verplaatste evenementen: hotels hebben het zwaar. Toch kon de timing voor Thomas van Leeuwen, directeur van ontwerpbureau D/DOCK, haast niet beter zijn. Hij bedacht de app MEOW, waarmee mensen voor 15 euro per dag een werkplek in een vier- of vijfsterrenhotel kunnen boeken. MEOW krijgt 20 procent van die 15 euro en 10 procent bij boekingen van hotelkamers en ontmoetingsruimtes.

De app is sinds juni beschikbaar en het loopt nu al storm met aanmeldingen aan de aanbiederskant. "Er zijn twintig hotels aangesloten in Amsterdam en er staan er tachtig in de wachtrij, verspreid over de grote steden", zegt Van Leeuwen. "Afgelopen week waren de eerste gesprekken in Rotterdam."

Werkplek met zwembad of sportschool

Bij D/DOCK richten ze kantoren en hotels in. Van Leeuwen weet dus waar hij het over heeft als hij met hoteleigenaren over potentiële werkplekken praat. "Wifi, laadpunten, koffie, akoestiek en mogelijkheden om te videobellen zijn essentieel. Voor MEOW selecteren wij hotels met iets extra's. Dat kan de centrale locatie zijn, het indrukwekkende uitzicht, het monumentale pand of het interieurdesign."

“Hotels draaien op omzet per vierkante meter en de lobby en het restaurant zijn vaak onderbenut.” Xander Lub, Hotelschool Den Haag

Aan de huurderskant is de aanloop bescheiden, met een paar honderd klanten in bijna vier maanden tijd. Er zijn inmiddels zo'n veertig vaste klanten, een groep die volgens Van Leeuwen snel zal groeien. "De voordelen zijn legio. Als je boekt via de app is er altijd plek. Je hebt geen bestelplicht, je krijgt zelfs één gratis barista-koffie. Bij sommige hotels mag je gebruikmaken van de sportschool, spa of het zwembad. Dit verschilt per hotel en staat in de app."

Verbinding met de samenleving

Xander Lub, Senior Researcher Hospitality Management bij de Hotelschool Den Haag en Visiting Fellow bij de Nyenrode Business Universiteit, vindt de app een logische stap. "Hotels draaien op omzet per vierkante meter. De lobby en het restaurant zijn vaak onderbenut. Coworking levert een stabiele klantenstroom op die onafhankelijk is van toeristen en brengt hotels meer in de samenleving."

Eigenlijk is hij een beetje verbaasd dat de app er nu pas is. "Jaren geleden was dit al een van de toekomstscenario's in een rapport van de horecabranchevereniging en -vakbond. Je ziet het ook op andere plekken, zoals Seats2Meet, dat een samenwerking is aangegaan met NS. Hotels als Zoku en citizenM in Amsterdam zijn volledig ingericht op werkende bezoekers."

Voor zzp'ers pakt de app eveneens gunstig uit, denkt hij. "Soms wil je een dag ergens rustig werken of iemand ontmoeten in een representatieve omgeving. Als je er tegen een meerprijs een vergaderplek kunt huren en kunt lunchen, heb je alles wat je nodig hebt."

Afspraken op coronaproof locaties

Karoline Wiegerink, lector aan de afdeling City Hospitality van de Hotelschool Den Haag, sluit zich hier bij aan. "Mensen zoeken inspirerende plekken om te werken en hotels kunnen dat bieden. Het ontstaan van een 'MEOW-gemeenschap' kan voor beide partijen voordelen hebben."

Massimo Krekel, Assistant Director of Sales van het Conservatorium Hotel, ziet de app ook als een uitkomst voor zowel zichzelf als zijn nieuwe klanten. "Freelancers en flexwerkers hebben er een unieke werkplek bij en wij kunnen als hotel elke dag bepalen hoeveel plekken we beschikbaar stellen. MEOW-leden maken kennis met ons restaurant, kunnen zakenrelaties uitnodigen en krijgen korting op een behandeling in de spa."

Lub denkt dat ook bedrijven voordeel kunnen hebben bij deze constructie. "Veel organisaties durven hun medewerkers nog niet naar kantoor te laten komen, maar (noodzakelijke) afspraken op locaties die voldoen aan coronaregels worden wel ondersteund en betaald."