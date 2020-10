Voor ondernemen geldt: al doende leert men. Door fouten te maken of het de volgende keer anders aan te pakken kan een bedrijf tot bloei komen. In Lesson learned delen ondernemers hoe zij zelf door schade en schande wijs zijn geworden. Deze week vertelt Richard Straver, oprichter van Online Payment Platform, waarom hij er bewust voor koos om niet de directeur van zijn bedrijf te worden.

Ondernemer: Richard Straver

Richard Straver Opgerichte bedrijven: Online Payment Platform, Tinypay.me

Online Payment Platform, Tinypay.me Lesson learned: "Bedenk goed welke functie binnen het bedrijf bij je past."

Het online betaalplatform van Straver, dat onder meer gebruikt wordt door Marktplaats, groeide van een start-up uit tot een succesvolle scale-up. In de beginfase werd Straver gedwongen om alles zelf te doen, maar al snel werd duidelijk dat hij taken uit handen moest geven. Hoewel veel oprichters van een bedrijf directeur blijven, vond Straver die rol niet bij hem passen. "En ik betwijfel of die rol wel past bij al die andere oprichters."

Wat vind je ervan dat de meeste oprichters toch vaak directeur van een bedrijf worden?

"Dat vind ik niet altijd vanzelfsprekend. De functie van directeur bevat een aantal onderdelen die ikzelf gewoon niet zo leuk vind. Ik ben graag bezig met het product zelf, met de techniek erachter. En ik betwijfel of de functie van directeur het beste past bij alle oprichters die in die functie zijn gestapt. Als directeur ben je bezig met het inrichten van de organisatie, contracten in de gaten houden, gesprekken met de toezichthouders voeren en noem maar op. Dat zijn taken die je wel echt moeten liggen."

“Ik denk dat veel start-ups sneller kunnen groeien als ze de directeursrol aan iemand anders overlaten.”

"Ik snap wel dat oprichters al snel boven op de rots gaan zitten en denken: ik weet alles, dus laat iedereen maar bij mij komen. Toch denk ik dat veel start-ups sneller kunnen groeien als ze de directeursrol aan iemand anders overlaten."

Voelt het dan niet gek dat iemand anders de directeur is van jouw bedrijf?

"Dat valt wel mee eigenlijk. Het is op een vrij natuurlijke manier zo gegroeid binnen het bedrijf. We hebben natuurlijk weleens een discussie waarbij de directeur ook zijn veto heeft. Hij gebruikt soms weleens zijn gewicht en dat is ook goed."

"Ik ben zelf iets meer van het risico nemen en de directeur is wat behoudender. Waar ik wellicht al kijk naar hoe we de wereld gaan veroveren focust hij zich op het hier en nu en de Europese markt. Zo houden we elkaar in balans. Maar onze beweegreden is hetzelfde: we willen het bedrijf groter maken. Dat is het belangrijkst. Als er dan constructieve discussies ontstaan, dan is dat goed voor het bedrijf."

Hoe ga je ermee om als je merkt dat iemand binnen het bedrijf niet op de juiste plek zit?

"Als er een nieuw iemand binnen de organisatie komt, vinden we dat we binnen twee maanden moeten weten of diegene in het bedrijf past. Als het dan niet helemaal goed voelt, maken we nu toch wel wat sneller dan eerder de keus om te stoppen met de samenwerking."

"Natuurlijk kan je op een of andere manier proberen om er een mouw aan te passen, maar in het verleden hebben we gemerkt dat dat toch vaak niet werkt. Die keuze maak ik dan liever te vroeg dan te laat."

Je bent heel wat ervaring rijker dus. Heb je er na zestien jaar ondernemen nog steeds geen genoeg van?

"Ondernemen is nogal verslavend voor mij. Al zou ik vandaag de loterij winnen, dan ga ik morgen gewoon weer naar mijn werk. Met ons bedrijf maken we een grote impact en dat is echt tof. We hebben nu bijvoorbeeld de Gelijk Oversteken-functie op Marktplaats. Dat betekent dat je op iDEAL kan betalen en dat het bedrag dan blijft staan totdat het product geleverd is. Zo heb je de zekerheid dat het product echt geleverd wordt en houden we fraude tegen. Soms krijgen we taarten van mensen van wie hun geld terecht weer is teruggestort. Dat vind ik ontzettend waardevol."