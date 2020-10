Steeds meer bedrijven verkeren in zwaar weer als gevolg van de coronacrisis. Ondernemer Rick Burgers (26) van Mobilitybooker, zat met zijn compagnon Sven Snel van MOBIAN Global met de handen in het haar toen de crisis uitbrak. Ze maakten van de nood een deugd en lanceerden een nieuw concept.

"Mobilitybooker richtte zich in eerste instantie op het toerisme", vertelt Burgers. "We leveren via diverse grote spelers in de reiswereld parkeeroplossingen op verschillende internationale luchthavens. Maar door de crisis werd de hele reiswereld getroffen en werden ook wij geconfronteerd met diverse annuleringen en het verstrekken van coronavouchers."

“We zaten precies in de hoek waar we niet moesten wezen.”

In 2020 was het bedrijf van plan zich met een innovatief concept, Park & Bike, te richten op een andere sector: de evenementenbranche. "We zaten precies in de hoek waar we niet moesten wezen", lacht Burgers. "Voor de Dutch Grand Prix in Zandvoort hadden wij een platform gecreëerd, waarbij al duizenden fans een parkeerplaats en een gewone of elektrische fiets konden boeken voor een bezoek aan de Formule 1. De boekingen rolden binnen, maar toen kwam corona."

Slikken en doorgaan

Met alle financiële gevolgen van dien. "We hadden wel een buffer, maar zodra je omzet naar nul zakt gaat het hard. Dat is wel even taai." Burgers werkt met een team van vijftien mensen. "Van begin af aan vonden we het belangrijkste om ervoor te zorgen dat ons team kon blijven werken", aldus de ondernemer.

"De NOW-regeling is voor ons cruciaal geweest. Ik ben wel tevreden met de steun van de overheid", benadrukt hij. "100 procent dekking was natuurlijk fijn geweest, maar ik begrijp dat dat niet mogelijk is. We zijn blij dat we de broek hebben kunnen ophouden."

Nieuwe focus om te overleven

Aangezien het nieuwe concept Park & Bike voor de crisis goed was ontvangen, besloot hij de focus van dit concept te verleggen naar een nieuwe markt: steden. "We willen bijdragen aan een autoluwe binnenstad als passend alternatief voor het openbaar vervoer", vertelt hij.

“De afgelopen periode heeft bij ons gezorgd voor scherpte en focus.”

De ondernemer verwacht dat zijn product juist in tijden van corona goed gaat werken. "We zijn krap twee maanden onderweg, maar in Amsterdam begint het al te lopen. We bieden het in eerste instantie aan bewoners van steden aan, maar uiteindelijk willen we ook focussen op het toerisme. We zien dat dat langzaam weer aantrekt."

Van de nood een deugd

"De coronacrisis is voor ons bedrijf niet langer iets negatiefs", benadrukt Burgers. Nieuwe bedrijfsplannen die voorheen niet van de grond kwamen, daar bleek nu opeens ruimschoots tijd voor te zijn. "Onze nieuwe diensten lopen eigenlijk best goed nu. De afgelopen periode heeft bij ons gezorgd voor scherpte en focus om nieuwe concepten aan de praat te krijgen."

Burgers waardeert de veerkracht van zijn team. "De energie is hoog en er ligt een bak met werk. Als het toerisme- en de evenementenbranche straks weer aantrekt, denk ik dat we zelfs kunnen denken aan groei van ons team."