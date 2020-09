Voor ondernemen geldt: al doende leert men. Door fouten te maken of het de volgende keer anders aan te pakken kan een bedrijf tot bloei komen. In Lesson learned delen ondernemers hoe zij zelf door schade en schande wijs zijn geworden. Deze week: Andy Lürling werd de verkeerde kant op gestuurd met goedbedoelde adviezen.

Ondernemer: Andy Lürling

Andy Lürling Opgerichte bedrijven: LUMO Labs, iOpener Media, Quantiq Xmedia

LUMO Labs, iOpener Media, Quantiq Xmedia Lesson learned: "Blijf altijd je eigen koers varen."

Andy Lürling is de oprichter van investeringsfonds LUMO Labs, een bedrijf dat miljoenen investeert in opstartende techbedrijven. Hij werkt binnen LUMO nauw samen met startende ondernemers en neemt tijdens het begeleiden een adviesrol aan. Hoewel het inwinnen van goed advies volgens Lürling een bedrijf kan helpen, is hij juist ook groot voorstander van het afgaan op eigen intuïtie: "Mensen noemen me vaak eigenwijs."

Als je kijkt naar jouw geschiedenis als ondernemer, wat is dan de belangrijkste les die je hebt geleerd?

"Toen ik in 2003 startte, dacht ik dat ik de wereld wel aankon in mijn eentje. Hoewel dat natuurlijk niet zo is, is de les die ik leerde wel: zorg ervoor dat je je eigen koers blijft varen. Daarbij is het altijd belangrijk om je eigen intuïtie te volgen. Als je dat niet doet, dan blijf je eigenlijk rondjes varen."

Kun je een moment noemen waarop jij de verkeerde kant op bent gestuurd?

"Op een gegeven moment had ik een app bedacht voor sociale ontmoetingen op basis van locatie. In die periode gingen de moeder van mijn kind en ik ook net uit elkaar. Mijn focus was op dat moment niet aanwezig. Daardoor heb ik eigenlijk mijn eigen les niet gevolgd en ben ik te veel gaan leunen op anderen. Die adviezen waren aan de voorzichtige kant en toen heb ik ervoor gekozen om de app niet door te zetten."

“Uiteindelijk is ondernemen een grote puzzel.” Andy Lürling

"Zes jaar later had een soortgelijk bedrijf, genaamd LOVOO, de door hun ontwikkelde app verkocht voor 70 miljoen euro. Ik zeg niet direct dat dat mijn anders was overkomen, maar ik denk dat ik toch beter naar mezelf had moeten luisteren."

Heb je tegenwoordig nog steeds iets aan je eigen les?

"Ja, zeker wel. Veel mensen vinden mij eigenwijs en denken dat ik niet luister. Ik luister dan wel en pak op waar ik iets mee kan. Maar ik trek wel mijn eigen plan."

"In maart hebben we een nieuw investeringsfonds opgezet: LUMO Fund II. We hebben de afgelopen twee jaar een duidelijke transitie doorgemaakt, waarbij ik naar allerlei landen ben gevlogen om advies in te winnen, maar uiteindelijk heel duidelijk zelf een rode lijn heb getrokken. Dat heeft veel goeds gedaan. We hebben nu bijvoorbeeld een veel duidelijkere investeringsfocus waarbij we ons richten op veerkracht en duurzaamheid."

Beleef je nog steeds plezier aan ondernemen?

"Zeker. Uiteindelijk is ondernemen een grote puzzel. En het blijft leuk om de juiste stukjes bij elkaar te zoeken. Het gaat me met name om die uitdaging."