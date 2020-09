Een succesvol bedrijf oprichten gaat met vallen en opstaan. Gelukkig zijn er tal van boeken over ondernemen die je verder kunnen helpen. In De gouden leestip vertellen succesvolle ondernemers over het boek dat hen het meest heeft gebracht. Deze week: Jasper Gabriëlse (28), die als student met een vriend het duurzame was- en reinigingsproductenmerk Seepje oprichtte.

Ondernemer: Jasper Gabriëlse

Jasper Gabriëlse Bedrijf: Seepje

Seepje Boekentip: The Obstacle is the Way van Ryan Holiday

Als 21-jarige student had Gabriëlse niet verwacht dat hij ondernemer zou worden en was hij niet eens zoveel bezig met duurzaamheid. Maar toen hij samen met zijn vriend Melvin Loggies op televisie zag hoe een vrouw in Nepal simpele schillen gebruikte om de was te doen, ontstond het idee voor Seepje. Met hun gezamenlijke studiefinanciering lieten ze een lading schillen overbrengen naar Nederland, om ze ook hier op de markt te brengen.

Nu, zeven jaar later, liggen de schillen en wasmiddelen op basis van diezelfde grondstof in veel grote supermarkten. Gabriëlse ziet succes niet als winst maken, maar als de toegevoegde waarde die je creëert voor mensen en de wereld. "Onderweg vindt iedereen obstakels en tegenslagen. Hoe je met die uitdagingen omgaat, of je steeds weer de goede keuzes maakt op het juiste moment, dat bepaalt in grote mate je succes."

Daar gaat het boek wat je hebt uitgekozen ook over.

"Ja, het is een prachtig boek, ik heb het tientallen mensen getipt. Een andere ondernemer raadde het mij een jaar geleden aan, toen ik hem vertelde dat ik op zoek was naar meer rust."

"Het boek is praktisch: probeer je te concentreren op wat je kunt controleren. Hoe kun je door jouw perspectief of gedrag te veranderen beter omgaan met tegenslagen? Als ondernemer is dat supergoed toe te passen, maar ook voor mij persoonlijk."

Waarom was je op zoek naar meer rust?

"Groter worden als bedrijf is spannend. Elke dag is het keihard werken. Je loopt tegen veel dingen aan: regelgeving, concurrentie. Het is makkelijk om je daardoor te laten afleiden en om er helemaal in op te gaan. Maar het boek heeft me geholpen om te focussen op dingen die je wél aan kunt pakken en om obstakels op een goede manier te benaderen."

“Succes is een optelsom van handelingen. Dat zie je niet veel terug op Instagram.”

"In het boek worden bekende succesvolle personen genoemd die hard werkten voor hun succes. Het laat zien dat ze gewoon mensen waren die doorgingen: succes is een optelsom van handelingen. Dat zie je niet veel terug op Instagram. Ik volg aardig wat ondernemers en het lijkt alsof niemand slaapt, maar wel feestjes op boten heeft in mooie landen. Ik herkende mezelf daar helemaal niet in, terwijl ik 28 ben. De verhalen in het boek zijn eerlijk en menselijk."

"Amelia Earhart, de eerste vrouwelijke piloot, wordt bijvoorbeeld genoemd. En James Garfield, die als conciërge werkte om zijn opleiding te kunnen betalen, doorgroeide naar decaan en later president van de Verenigde Staten werd."

Geeft dat niet de druk om uiteindelijk net zo succesvol te moeten zijn?

"Nee, het gaat niet over moeten. De auteur schrijft ook niet op een pusherige manier. De levenshouding die in het boek wordt beschreven is er juist eentje van rust. In een ander boek van hem, Stillness is the Key, is dat ook een belangrijk component: je niet laten afleiden door ruis en vertrouwen op wat je kunt. Vanuit die stilte en rust komen goede ideeën en juist handelingen."

Ga je nu anders om met obstakels?

"Ja. Ik heb nu meer vertrouwen in mezelf. Dan denk ik: we komen er wel als we doorgaan. Tijdens de coronacrisis liepen we tegen een gebrek aan handpompjes aan, want die vraag ging natuurlijk enorm omhoog. We zijn het blijven proberen en we hebben ons niet laten meeslepen door spanning en stress. Uiteindelijk is het gelukt om twee bomvolle containers uit China te halen."

"Je niet laten meeslepen betekent niet dat je je niet rot mag voelen. We hebben ook problemen met betalingen gehad door de coronacrisis en kregen ons geld niet. Maar dan bedenk ik: het is er niet, we kunnen er niks aan veranderen, niemand heeft het zo bedoeld, punt. We focussen op zaken die we wel aan kunnen pakken. Ik denk dat iedereen dat van dit boek kan leren."